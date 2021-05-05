تراند اليوم : "محمد"أكثر الأسماء تفضيلا للمواليد في لندن

لندن / مشرق نيوز

جاء اسم محمد على رأس قائمة الأسماء المفضلة للمواليد الذكور الجدد في العاصمة البريطانية لندن، بحسب جريدة "اليوم" السعودية.

بينما جاء اسما هاري وايميلي على رأس قائمة الأسماء المفضلة في ويلز للعام الثاني على التوالي.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فقد احتل اسما ميا وايلا محل اسمي روبي وجريس في قائمة أفضل أسماء المواليد من الفتيات.

وجاء اسما جاكوب واميليا محل اسمي اويلفر وليلي اللذين كانا منتشرين على نطاق واسع حتى عام 2012.

وجاء "جاك" و"صوفي" على رأس قائمة أكثر الأسماء انتشارا في اسكتلندا وايرلندا الشمالية.

ونافست أسماء جديدة لأول مرة في القائمة وهي مولي وايفي ودارسي وتيلي وسارة للإناث بينما تراجعت شعبية تيا ووكايلا وربيكا,.

واحتفظت بعض أسماء الذكور بموقعها في قائمة أفضل 10 أسماء من بينها جاك وتوماس وجيمس ووليام واوليفر.

ودخل اسم رايلي وروي لأول مرة في القائمة.

وسجل خلال عام 2012 نحو 28 ألف اسم لمواليد ذكور بينما سجلت المواليد الإناث حوالي 36 ألف اسم مختلف خلال العام نفسه.