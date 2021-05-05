تراند اليوم : سعودي يؤخر طائرة من مطار القاهرة بسبب ضعف التكييف

القاهرة- الخليج 365:

تأخر إقلاع طائرة تابعة للخطوط السعودية من القاهرة إلى الرياض أكثر من ساعتين، إثر مشاجرة حامية بين راكب سعودي وطاقم الطائرة.

وكان سبب المشاجرة هو ضعف التكييف.

وقد أصر قائد الطائرة على إلغاء سفر الراكب وإقلاعها بدونه.

وقالت مصادر مسؤولة بالمطار أن قائد الرحلة فوجئ أثناء الاستعداد للإقلاع بمشاجرة حامية بين الراكب فواز. ن وطاقم الطائرة.