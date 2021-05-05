تراند اليوم : لصوص يعيدون مسروقات الى أصحابها مع رسالة اعتذار

نيويورك / مشرق نيوز /

من النادر ان يشعر اللصوص بتانيب الضمير ويعيدون ما سرقوه الى اصحابها لكن هذا ما حصل فعلا أن مجموعة من اللصوص قامت بسرقة ستة أجهزة كمبيوتر في مركز مختص بمعالجة أزمات الاغتصاب في منطقة سان بيرناردينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية،وبعد ساعات قليلة شعر اللصوص بالذنب وأعادت الأغراض المسروقة وتركت وراءها رسالة اعتذار.

وعبرت المديرة التنفيذية في مركز "خدمات الاعتداء الجنسي" كاندي ستالينغز عن استغرابها قائلة : "لم أصدق ذلك، شعرت بالصدمة." وتسبب اللصوص بضرر بلغت كلفته حوالي خمسة آلاف دولار.

ورغم أن الشرطة عاينت المكان بعد عملية السرقة، إلا أن اللصوص عادوا بعد مرور ساعات قليلة إلى المركز، ولكن هذه المرة ليس للقيام بعملية سرقة جديدة، وإنما لإعادة الأغراض التي سرقوها.

وترك هؤلاء رسالة اعتذار مفادها: "لم نكن نعرف أهمية الأغراض التي سرقناها إليكم. هذه أغراضكم قمنا بإعادتها. نأمل أنكم ستستمرون بتغيير حياة الناس. ليحفظكم الله."

وقال الضابط بول وليامز إنه عمل لأكثر من عشرين عاما في قسم الشرطة في سان برناردينو، "وهذه هي المرة الأولى التي رأيت فيها أحدهم يرتكب جريمة ما ومن ثم يشعر بالذنب، ويصحح ما فعل".

واستقطبت رسالة الاعتذار الكثير من التبرعات للمؤسسة غير الربحية. وقالت ستالينغز إن "عدد الضحايا من جرائم الاغتصاب الذين يحتاجون إلى خدماتنا يزيد".