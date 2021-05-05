تراند اليوم : سر الأهرامات النوبية

علماء الآثار وكنوز الأهرامات

يحاول الناس الارتقاء إلى ما هو أفضل منهم في الثقافة والعلم والمستوى الاجتماعي، كما تحاول الحضارات أن ترتقي أيضاً إلى مستوى أسمى أو أن تحذو حذو الحضارات السابقة. ولكن من الصعب مواكبة حضارة دولة جارة كحضارة الدولة المصرية التي تشتهر بأهراماتها وحضارتها الفرعونية العريقة. هذا ما حصل مع الأهرامات النوبية التي غالباً ما ينظر إليها على أنها كانت عبارة عن محاولة للارتقاء وبناء حضارة الأهرامات كالتي في مصر. وبالفعل فقد وصل عدد هذه الأهرامات النوبية القديمة إلى 223 هرماً، وهذا ضعف ما هو موجود في مصر بفارق أنها صغيرة الحجم نسبياً. وبهذا الصدد يشير النقاد إلى أن النوبيين حاولوا أن يتفوقوا بالعدد وليس بالنوعية. وفي القرن العشرين قدم المؤلف البريطاني باسيل ديفيدسون وصفاً لمروي المكان الذي يحتوي على أهرامات نوبية كثيرة وهي واحدة من أكبر المواقع الأثرية في العالم. للأسف تعرضت جميع المقابر في مروي للسرقة وأكثر هذه الحالات شهرة هي تلك التي قام بها الباحث الإيطالي جوزيبي فرليني الذي عاش في الفترة ما بين 1800-1870 والذي قام بتحطيم قمم لـ 40 هرماً بحثاً عن الكنز في عام 1834.

بعد عودته إلى أوروبا حاول فرليني بيع كنوز هرم الملكة أماني شاهيتو والتي تضمنت التمائم الذهبية الرائعة وخاتم إبهام وقلادة. لم يتوقع جامعو الأشياء الثمينة أن تكون هذه الكنوز قادمة من أفريقيا وظنوا أنها مزيفة.

في الواقع كانت هذه الكنوز ذات جودة عالية معظمها تحتوي على الفن اليوناني وهذه كانت مفاجئة، لأن تجار الآثار لم يتوقعوا العثور على نماذج من الفن لا تقل شأناً من اليونانية القديمة أو المصرية في قلب أفريقيا.

الممالك الكوشية: كرمة ونبتة ومروي

كانت هناك ثلاث ممالك كوشية أولها أطلق عليها اسم مملكة كرمة وهذا يعود لاسم العاصمة التي كانت موجودة في الفترة ما بين 2400-1500 قبل الميلاد، أما الثانية فهي مملكة نبتة التي كانت موجودة في الفترة ما بين 1000-300 قبل الميلاد، أما الثالثة فكانت مملكة مروي التي كانت موجودة في 300 قبل الميلاد. في البداية تأثر النوبيون من جيرانهم في الشمال، ولكن في النهاية استطاعوا احتلال مصر وحكم ملك نبتة كفرعون من السلالة 25 حتى الفتح الآشوري في عام 656 قبل الميلاد.

على الرغم من أن الممالك النوبية كان ينبغي عليهم معرفة بوجود الأهرامات التي شيدت في المناطق الشمالية البعيدة من وادي النيل، إلا أنه فقط أثناء حكمهم في مصر ارتبطت أعمال بناء الأهرامات في كل من مملكة نبتة ومملكة مروي في النوبة. وتدل سجلات الفرعون بي إلى حقيقة أن ملوك النوبة اطلعوا على الآثار المصرية. وقد عزم الملك بي بعد فتحه معظم الأراضي المصرية، للذهاب إلى هيوبوليس لعبادة إله الشمس وللاحتفال بتتويجه كفرعون مصر، قبل أن يعود إلى نبتة.

بنيت الصفوف الأولى من الأهرامات النوبية في موقع كرو وشملت قبر الملك كاشتا وابنه بي مع خلفائه شابك وشاباتكا وتانويتاماني وأهراماً ل 14 ملكة، علماً أن أهرامات نبتة موجودة في موقع النوري على الضفة الغربية لنهر النيل في النوبة العليا . وكانت هذه المقبرة مكان دفن 21 ملكاً و 52 ملكة وأميرة. ويعتبر هرم ملك النبتة وهو فرعون السلالة ال 25 تاهاركا أقدم وأضخم هرماً في النوري.

يعتبر موقع المروة هو الأكثر شهرة من بين المواقع التي تمركزت فيها الأهرامات النوبية والذي يقع بين المنحدر الخامس والسادس لنهر النيل، على بعد حوالى 100 كيلومترا إلى الشمال من الخرطوم، عاصمة السودان حالياً، علماً أن هذه الأهرامات تحتوي على مقبرة لأكثر من أربعين ملكاً وملكة من دولة مروي.

الأهرامات النوبية والمصرية

وإذا ما تحدثنا عن أوجه التشابه والاختلاف بين الأهرامات النوبية والمصرية فهنا لابد من القول بأن الأهرامات النوبية مبنية على شكل مدرجات من الكتل الحجرية المصطفة بشكل أفقي يتراوح ارتفاعها من 6-30 م. إنه لأمر محزن أن ننظر إلى هذا الموقع الأثري وقد تم نهب جميع الأهرامات في العصور القديمة، ولكن لحسن الحظ أن النقوش الجدارية المحفوظة في المقابر تبين كيف كانت تجري عملية تحنيط الملوك وأقربائهم مع مجوهراتهم ووضعهم في صناديق خشبية، ولذلك يمكن القول بأن الأهرامات النوبية بالتأكيد كانت مكاناً لدفن العائلة الملكية.

أما منطقة الكرو التي تبعد حوالي 13 كم إلى الجنوب من جبل البركل تم حفرها من قبل ريزنر في الأعوام 1918-1919، وهذا الموقع يتضمن هرم بيانهي الذي يبلغ طول قاعدته حوالي ثمانية أمتار والمنحدر من الجانبين بزاوية قدرها 68 درجة وكان هذا أكبر هرم بني من أي وقت مضى في نوري، وهو فريد من نوعه بين أهرامات النوبة لأنه بني على مرحلتين. الأولى وهي أن الهرم كان محاطاً بالحجر الرملي السلس حيث تظهر الرسومات والكتابات أوائل القرن 19 مقطع لرأس الهرم من الداخل بالإضافة إلى أن شكل الهرم من الخارج كان الأول من سلسلة الأهرامات ذات المدرجات المائلة والزوايا القائمة والمستقيمة، وقد أحكم الهرم بجدار بحيث لم يتمكن ريزنر من العثور على أي أثر للمعبد.

أما من الداخل فقد عثر ريزنر على درج من 19 صفاً الذي كان يؤدي إلى حجرة الدفن المتوضعة شرقاً. في حين أن جسد ريانهي كان متوضعاً وسط الحجرة على مقعد حجري تقطعت زواياه الأربعة شكلت بذلك أرجل المقعد الحجري.

وهذا دليل آخر على أن هذه الأهرامات كانت عبارة عن مقابر إلا أن الهرم الموجود في نوري كان الأعقد من حيث التصميم. وقد كان طهرقا الملك أول من بنى هرمه في هذا المكان، بالإضافة إلى أن هذا الهرم نسبة للاهرام النوبية الأخرى كان الأضخم حيث وصلت مساحته إلى نحو 51.75 م مربع وارتفاعه يتراوح بين 40-50 م. وقد أظهر المدخل عبر المدرج الشرقي باتجاه الشمال من محور الهرم المركزي إلى أن الهرم في نسخته الأصلية كان صغيراً. وقد أدت الدرجات الثلاث إلى مدخل مؤطر يؤدي إلى نفق يوصل إلى بهو مع سقف مقبب. أما الأعمدة الستة الضخمة المنحوتة من الصخر الطبيعي فقد فصلت غرفة الدفن إلى قسمين من الممرات الجانبية والبلاطة الوسطى كل واحدة مع سقف مقبب. في حين أن كامل الغرفة كانت محاطة بما يشبه بممر- خندق مع مدرجات تؤدي إلى المدخل السفلي للبهو.

جدير بالذكر أن أهرامات النوري عادة ما تكون أكبر بكثير من نظرائهم في الكورة التي تراوح ارتفاعها الى 20-30 متر. وقد توفي آخر ملك دفن في النوري حوالي 308 قبل الميلاد، قبل أن يبدأ البناء في مروة. هذا المكان مقبرة ملكية لمدة 600 عام حتى 350 م. و كما هو الحال في نوري، فقد بنيت الأهرامات المدرجة على على قاعدة، ولكن الآن فإن كل جانب من الجوانب المثلثية أصبح أملساً ومتناسقاً.

تعتبر الأهرامات النوبية أحدث بكثير من نظيراتها المصرية وهذا ما يثير للدهشة، لكن ربما خلافاً لما هو الحال في مصر فقد كان الأمر متعلقاً باقتصاد نوبي، فبما أن الوضع المالي للإمبراطورية الرومانية أصبح أكثر سوءً وانخفض الطلب على تامين الرفاهية في منطقة مروي. و في الوقت نفسه تم فقدان الطريق التجارية من مروي على البحر الأحمر إلى المحيط الهندي بسبب تفوق الجارة مملكة أكسوم الأثيوبية، ففي عام 350 ميلادي قام جيش الملك ايزان حاكم أكسوم بغزو جزيرة مروة مع العلم أنه في ذلك الحين تم التخلي عن العاصمة وأصبحت المنطقة بأيدي الناس الذين أطلق عليهم سكان أكسوم بالنوبيين.

وهكذا يمكن القول بأن عصر الأهرامات على النيل قد انتهى في عام 350 ميلادي. ويبدو أن انتشار أهرامات الملوك النوبيين هي وسيلة لتوحيد شعبهم مع المصريين الذين كانوا قد تركوا مهنة بناء الأهرامات في عام 600 قبل الميلاد.

من الواضح أن الأهرامات النوبية كانت عبارة عن مقابر ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل كانت جميعها هكذا؟ الجواب لا. وكما هو الحال في مصر، فالأهرامات-المقابر هي مجرد جانب واحد من هدف أكبر أراد فيها ملوك النوبة تأجيج لهيب مصر القديمة. والمفتاح، على ما يبدو، هو في تورط كهنة هيوبوليس، والذين عادة عرفوا بأنهم جاملي وناقلي المعرفة حول ولادة عصر الأهرامات. يمكننا القول أن بناء الأهرامات كان امتيازاً خاصاً لرجال الدين في هيوبوليس، فالمعابد كانت المجال الرئيسي من اختصاص كهنة آمون، الذين ارتقوا إلى قمة نفوذهم على الحياة في مصر القديمة خلال عصر الدولة الوسطى والجديدة، عندما انتقلت العاصمة إلى طيبة / الأقصر. ويبدو أنه مع غزو النوبيين – والذي أصبح ممكنا فقط بسبب تراجع قوة طيبة / الأقصر – أعاد رجال الدين في هيوبوليس مكانتهم مرة أخرى.

وقد أظهرت الحفريات في العديد من محميات نبتة، خصوصا في جبل البركل، أن المعابد بنيت مباشرة على أساسات معابد آمون منذ عصر الدولة الحديثة. ففي حوالي عام 1450 قبل الميلاد قام الفرعون المصري تحتمس الثالث بتوسيع أراضيه حتى جبل البركل الذي أصبح الحدود الجنوبية من إمبراطوريته، حيث أطلق على المدينة، التي كان قد أسسها، اسم نبتة، علماً أن المصريين ظلوا في المنطقة لحوالي 300 سنة .

جدير بالذكر أن أول عمليات الحفر التي أجريت على المعبد في جبل البركل كانت في الفترة ما بين شباط/فبراير- نيسان/أبريل من عام 1916 من قبل الباحث جورج ريزنر وفريقه من بوسطن، ومنذ شهر أذار/مارس – نيسان/أبريل من عام 1987 يعمل هناك فريق جديد من بوسطن برئاسة الباحث تيموثي كيندال. وفي عام 1989 خلص الباحث كيندال وفريقه إلى استنتاج مفاده أن حكام نبته قاموا عمداً بإعادة إحياء المناطق الدينية التي تركها الفراعنة المصريين عندما غادروا منطقة النوبة قبل 300 عام، علماً أن ملوك النوبة استخدموا معابد آمون الدينية ولكن تم تحويلها وفقاً لطقوس عبادة الشمس في هيوبوليس. تجدر الإشارة هنا أنهم لم يتخذوا تعاليم ديانة آمون بشكل كامل، وفي نهاية المطاف بنيت هذه المعابد النوبية وفقاً لمبادئ آمونية صارمة ولهذا فقد احتوت على خصائص لهذه العبادة.

اعتبر ملوك النوبة أنفسهم في النوبة وطيبة، عندما قاموا بإحياء أماكن العبادة المصرية القديمة خاصة في منطقة جبل البركل، الخلفاء الحقيقيين لفراعنة الدولة الحديثة وورثة العرش.

لم يؤسس تاهاركا فقط الهرم الأكثر تعقيدا فحسب وإنما حول منطقة البركل إلى مسرح للعبادة من أجل إقامة الاحتفالات الملكية في الماضي والحاضر وفي المستقبل الأبدي، إلى عالم لانهائي من الراحة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا هنا؟ بسبب جريان المياه العكسي لنهر النيل عند هذه النقطة فإن قبر تاهاركا، على الرغم من أنه موجود على الضفة الغربية، متوضع باتجاه الشرق، مستقبلاً شروق الشمس وولادة عالم جديد. في حين أن جبل البركل الذي يقع على الضفة الشرقية متجه نحو الغرب، في أماكن غروب الشمس والموت.

سؤال مهم - لماذا أحيط جبل البركل بمنطقة الاهرامات؟ التفسير الأول هو اقتصادي بحت: لأن هذا المكان – نقطة تقاطع مثالية بين نهر النيل والطريق التجاري الذي يعبر الصحراء من كاوا إلى مروي. التفسير الثاني ذو طابع ديني. فجبل البركل المقدس (البركل في اللغة العربية تعني "المقدس" و "النقي") الذي يصل ارتفاعه 74 متراً يتكون من الحجر الرملي وله قمة مستوية، وهو يشبه من جهة الغرب الأوريوس ذو التاج الأبيض الملكي، أما من الشرق فإن الجبل يشبه الثعبان مع قرص الشمس على القمة.

وبهذا فقد أصبح التفاعل بين القبور والجبل يرمز إلى الخلق والموت والبعث، وقد حصل جبل البركل أثناء حكم تاهاركا على صفة المركز الملكي الدائم في وادي النيل. وهنا تتشكل الرابطة الأبدية بين أتوم رع، الإله الخالق والإنسانية، وبين الملك الخالد والملك الذي يعيش الآن. ولذلك نجد في النوبة، في الأهرامات والأماكن التي بنيت عليها، العديد من الرموز التي تحوي معنى أوسع بكثير من مجرد أنها قبور- وبالفعل فإن هذه الأماكن كانت مرتبطة بشكل مباشر بالكرامة الملكية، وهي ملائمة ومناسبة لتكون قوالب للأهرامات.