تراند اليوم : حبة تجعل الإصابة بمرض السكر من الماضي

حبة تجعل الإصابة بمرض السكر من الماضي

واشنطن / مشرق نيوز

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى تطوير عقار جديد أطلق عليه اسم "الحبة السحرية" لديه القدرة على وقف تطور حالات الإصابة بمرض السكر الأكثر تعقيدًا خاصة في مراحله الأولى ليصبح أحد الأسلحة الفتاكة والحيوية في القضاء على هذا المرض الذين يفتك بالملايين حول العالم.

وبحسب تقارير إخبارية فإن التجارب الأولية التي أجريت على عقار "تيبليزوماب" التجريبى أظهرت نجاحه في وقف التدمير الكامل للخلايا المنتجة للانسولين، وهو ما يعني الحيلولة دون تنامي حدة المرض في حال الإصابة به أو الوقاية منه في حال عدم الإصابة به بعد.

ويرى الباحثون أن العقار المطور الجديد يفتح المجال لإمكانية جديدة وحقيقية للتشخيص المبكر والعلاج للمرض قبل وقت كاف من بدايته خاصة مرض السكر النوع الأول الذي يلعب العامل الوراثى دورًا مهمًا في الإصابة به للحيلولة دون وقوع الشخص فريسة للأعراض الجانبية مثل فقدان البصر وأمراض القلب والفشل الكلوى وبتر الاطراف.