تراند اليوم : 10 أسباب تدفعك للتبرع بالدم

وكالاتمشرق نيوز

يحدث التبرع بالدم عندما يكون الشخص المتبرع لديه كل المقومات الصحية للتبرع بالدم بحيث يكون دم الشخص المتبرع خالي من أي أمراض فيروسية معدية ولا يشتكي من أي أمراض عضوية أخرى، في الغالب يكون التبرع بالدم عملا خيريا تطوعيا، ولكن هناك أسباب عديدة تدعوك لأن تقوم بهذا العمل الخيري الذي ينعكس بالإيجاب على صحتك و بدنك .

بشكل عام هناك 10 أسباب تدفعك لتتبرع بالدم و تجعلك تفكر بالتبرع بالدم علاوة على كونه سيحقق العمل التطوعي للحصول على الهدف النبيل:

1- إنقاذ 3 أشخاص من خلال التبرع بالدم مرة واحدة، فإنك لن تنقذ شخص واحد بل يمكن إنقاذ ثلاث أرواح تحتاج للدم. بعد عملية سحب الدم من المتبرع يمكن أن تقوم بعض بنوك الدم بعملية فلترة للدم وفصل مكوناته عن بعضها وتقسيمها حسب احتياج الحالات لديهم.

2- يمكنك الحصول على فحص طبي شامل قبل التبرع بالدم، ستخضع لبعض الفحوصات الأساسية للتأكد من ضغط الدم، وزن الجسم، ومعرفة مستوى الهيموجلوبين في الدم، ودرجة حرارة الجسم، وفصيلة الدم التي تحملها. تعتبر فرصة لكشف شامل عليك عدم تفوته.

3- تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، هناك عدد قليل جدا من الناس يعرفون أن التبرع بالدم يزيل بعض من الحديد في الجسم، وهناك دراسات مختلفة تقول إن وجود مستويات عالية من الحديد في الجسم تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، فعند تبرعك بالدم سينقص الحديد في الدم فيتم تكسير الكوليستورل الضار بالقلب والشرايين وتحويله إلى حديد ليزيد مستواه في الدم.

4- يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم وقد لوحظ أن الناس الذين يتبرعون بالدم بانتظام، هم أقل عرضة للمعاناة ارتفاع مشاكل في ضغط الدم.

5- يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، حيث أن الناس الذين يتبرعون بالدم يكون الخطر أقل بنسبة 33٪ من الإصابة بالسكتة الدماغية، وبعض الدراسات أيضا تقول إن الأشخاص الذين يتبرعون بالدم هم أقل عرضة بنسبة 88% من الإصابة بالنوبات القلبية.

6- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

7- يجعل الدم أكثر إنتاجية وكفاءة ونشاط حيث يتم تجديد الدم المفقود من المتبرع في غضون 48 ساعة بعد التبرع. وتتكون خلايا الدم الحمراء التي تستغرق 4-8 أسابيع لتحل محلها تماما والتي تكون محملة بكميات أكبر من الأكسجين لتحصل لجميع أجزاء الجسم وخاصة الدماغ . هذه العملية تمكن الجسم من البقاء بصحة جيدة والعمل على نحو أكثر فعالية وإنتاجية.

8- اكتشاف وجود أمراض خطيرة، حيث يتم أخذ وحدات الدم من المتبرع وفلترتها ووضعها في بنوك الدم خلال عملية الفلترة يتم فحص الدم نفسه للتأكد من خلوة من أي أمراض معدية فيروسية مثل التهاب الكبد B،C ، الزهري ، السرطان، فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، الملاريا و في حال وجود أي مشكلة في دم المتبرع سيتم إخباره فورا وذلك يساعد في اكتشاف المرض مبكرا وإمكانية السيطرة عليه واخذ العلاج المناسب.

9- يساعد في مكافحة هيموشروماتوسيس وهو داء ترسب الأصبغة الدموية، و هو اضطراب وراثي يسبب زيادة كمية الحديد في الدم فيترسب الحديد في أعضاء مختلفة في الجسم مثل الكبد، وهذا يؤدي إلى أضرار في الجسم بشكل دائم.

10- يعطي شعورا من الارتياح من خلال التبرع بالدم وكونه عملا تطوعيا، فإنه يغرس مشاعر السعادة والسلام والإحساس بالهدف وتقدير الذات.