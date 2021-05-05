تراند اليوم : قاضية امريكية ترفض تسجيل اسم طفل بـ" المسيح "

واشنطن / مشرق نيوز /

رفضت قاضية أميركية في ولاية تينيسي (جنوب) تغيير الاسم الأول لطفل سماه والداه مسايا «مسيح» مشددة على وجود مسيح واحد هو «يسوع المسيح».

وقالت القاضية لو آن بالو التي نشرت قرارها صحيفة «ذي تينيسيان» المحلية على موقعها الإلكتروني «كلمة مسيح هي لقب وهذا اللقب استحقه شخص واحد هو يسوع المسيح».

وكان والدا الطفل البالغ سبعة أشهر لجآ إلى القضاء لعجزهما عن الاتفاق على اسم العائلة الذي سيحمله الطفل، وفرضت القاضية أن يحمل اسمي عائلة والده ووالدته لكنها في الوقت ذاته فاجأت الجميع عندما غيرت اسمه الأول إلى «مارتن».