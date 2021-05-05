تراند اليوم : الاعمال المنزلية تطيل العمر ,,دراسة طبية تؤكد ذلك

لندن/الخليج 365

أفادت دراسة طبية حديثة إلى أن القيام بالأعمال المنزلية مثل تنظيف الأرض بالمكنسة الكهربائية أو بالفرشاة يوفر تمارين للجسم كافية لحماية القلب وإطالة عمر الإنسان.

وأضاف العلماء إن "القيام بالأعمال المنزلية لمدة نصف ساعة يومياً أو 150 دقيقة في الأسبوع يقلل من خطر الموت من أي سبب بنسبة 28 في المئة، كما تقل نسبة الإصابة بأمراض القلب بمعدل الخمس".

وأوضح الباحثون الذي نشروا نتائج هذه الدراسة في دورية "لانست" الطبية أن "ليس من الضروري الركض أو السباحة أو إجراء تمارين رياضية في النادي الرياضي للتمتع بصحة جيدة".

وقام بهذه الدراسة الدولية 130 ألف شخص من 17 دولة منهم 3 في المئة مارسوا تمارين رياضية مكثفة في النوادي الرياضية، بينما 40 في المئة من المشاركين كانوا دائمي الحركة وشغلوا وظائف تتطلب قوة جسمانية أو عكفوا على القيام بالأعمال المنزلية.

وتحدث الدكتور سكوت لير، المشرف على الدراسة من جامعة ماكماستر في كندا، إنه "بضم الدول ذات الدخل المتوسط والمتدني، استطعنا التوصل إلى فوائد هذه النشاطات مثل الذهاب للعمل والقيام بعمل يتطلب مجهوداً كبيراً أو حتى القيام بالأعمال المنزلية".

وأضاف "الذهاب للنادي الرياضي أمر رائع للذين يستطيعون تمضية بعض الوقت هناك"، مضيفاً أن "مجرد المشي للوصول إلى مكان العمل أو المشي خلال فترة استراحة الغداء أمر مهم".

وبينت الدراسة أنه في حال واظب الجميع على القيام بنشاط جسماني لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً، فإن ذلك سيحد نسبة الوفيات العالمية بنسبة 8 في المئة.

وأشارت الدراسة أن القيام بالتمارين الرياضية لا حصر لها من الناحية الصحية، كما أن الأشخاص الذين يمشون سريعاً أكثر من 750 دقيقة أسبوعياً يقل تعرضهم للموت بنسبة 36 في المئة.