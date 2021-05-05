تراند اليوم : بالفيديو: قرار وزارة الاوقاف المصرية من الأزهري الذي غنى لأم كلثوم

الخليج 365/

قررت وزارة الاوقاف المصرية إيقاف الشيخ الأزهري ايهاب يونس، الذي أدى أغنية "لسه فاكر" لسيدة الغناء العربي الراحلة ام كلثوم مرتدياً الزي الأزهري على إحدى الفضائيات المصرية، وإحالته للتحقيق.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، في تصريحات صحافية، الجمعة، إن الشيخ يونس يعمل إماما وخطيبا بمسجد علي بن أبي طالب التابع لإدارة أوقاف السلام، وتمت إحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة، مضيفا أنه سيمثل للتحقيق بالوزارة .

ومن جانبه، انتقد الأزهر ما فعله الشيخ، مؤكدا أنه أهان الزي الأزهري .

وكان الشيخ إيهاب يونس قد حل ضيفا على إحدى القنوات الفضائية، وقام بتقديم إحدى الأغاني لأم كلثوم مرتديا الزي الأزهري، وهو ما أثار حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل وأثار سخطهم حيث أمطروه بوابل من السباب والشتائم على صفحته الشخصية الفيسبوك

واتهم المغردون، يونس بالإساءة للزي الأزهري ومحاولته استغلاله في لفت الأنظار إليه، وتسليط الأضواء عليه خاصة أنه صاحب فرقة إنشاد ديني مغمورة.

وقال أحد مساعدي الشيخ يونس إنه يقوم بالإنشاد الديني ويستعد لإقامة حفلات خارج مصر.

وشارك الشيخ بصوته في فيلم الكنز الذي أخرجه شريف عرفة، من بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وأحمد رزق وهند صبري، وقدم 3 مقطوعات غنائية فيه.