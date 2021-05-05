تراند اليوم : أمور يحبها الرجل بالمرأة ونثير جنونه

غزة- الخليج 365:

قام موقع " santeplusmag" بنشر تقرير تناول فيه بعض التصرفات أو السلوكيات البسيطة التي تقوم بها النساء، ويعشقها الرجال، وهي:

1- وضع المرأة يدها على شعره أثناء القيادة: إن هذه الخطوة البسيطة تجعل الرجل يشعر بالهدوء والارتياح الكبير.

2- أن تقوم المرأة بمجاملته علناً: نعم، الرجل أيضاً يكون سعيدا حين تقوم شريكته بمجاملته وتقديره علناً، لأنه يشعر عندها بالإطمئنان والثقة الكبيرة بالنفس.

3-أن تكون المرأة على استعداد دائم للإستماع إليه: من المعروف أن الرجل يحب أن يجد حلولاً لمشاكله بمفرده وعدم إظهار الضعف، ولكن، يحتاج الرجل في الكثير من الأحيان أن يتشارك مشاكله مع شريكته وبالتالي فهو ينتظر أن تكون مستعدة للإصغاء إليه.