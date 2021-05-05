تراند اليوم : مطعم استرالي يثير الجدل حول بقرة مدلاه في أحد المطاعم

سيدني/ الخليج 365-غزة

وقام مطعم "إتيكا" Etica في أديلايد بتعليق بقرة ميتة ومحشوة الجلد من السقف، لتتدلى فوق الطاولات. الخطوة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووُصفت بـ"الفاحشة" و"المقرفة".

لكنّ المالكين، فيديريكو وميليسا بيسانيلّي، يعتقدان أن بقرتهما المعلقة تدفع الأشخاص إلى التفكير حول "حقائق" استهلاك اللحوم، ونشرا بياناً على موقع "فيسبوك" قالا فيه إن "وضعية شفيتزي (البقرة) متعمدة وليست للديكور"، هدفها "جذب الانتباه إلى العواقب الحقيقية لاستهلاك الألبان"، وأوضحا أن لحوم "شفيتزي" استُهلكت تماماً قبل حشوها وتعليقها.

وأوضحا أنهما "لا يهدفان إلى التأثير على خيار الفرد باستهلاك الألبان أو عدمه، لكنهما يحثان زبائنهما على فهم مصدر طعامهم، لاتخاذ قرارات عقلانية حول ما يأكلون".

والجدير بالذكر أن المطعم افتتح قبل 3 شهور، وصُمم على شكل مسلخ بجدران زجاجية، ويقدّم اللحوم ومشتقات الحليب، وفقاً لموقع "بي بي سي"، اليوم الأربعاء.

وإلى جانب الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقّع أكثر من 4500 شخص عريضة إلكترونية طالبوا فيها بإنزال البقرة.