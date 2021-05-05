تراند اليوم : الفيلم الفلسطيني "كتابة على الثلج" يفتتح مهرجان قرطاج السينمائي

تونس - الخليج 365

أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن اختيار الفيلم الفلسطيني "كتابة على الثلج" للمخرج رشيد مشهراوي لافتتاح الدورة 28 للمهرجان الذي ستبدأ اعماله في الرابع من نوفمبر القادم في العاصمة التونسية.

وقد استغرق العمل على الفيلم قرابة عام ونصف، وتم تصويره في تونس.

تدور احداث الفيلم حول الانقسامات الأيديولوجية الفكرية والدينية والجغرافية في فلسطين، كما يتطرق للأحداث والانقسامات الموجودة في الوطن العربي، وكل هذا من خلال شخصيات يدفعها تفكيرها للتعمق حول ذاتها للوصول للحقيقة الغائبة.

تدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة، بين 5 فلسطينيين محاصرين في شقة صغيرة خلال العدوان على قطاع غزة.

يلعب دور البطولة في الفيلم الفنان السوري غسان مسعود والفنان المصري عمرو واكد والفنانة الفلسطينية عرين عمري والفنانة اللبنانية يمنى مروان والفنان الفلسطيني رمزي مقدسي.

الفيلم "كتابة على الثلج"، هو انتاج فلسطيني تونسي مشترك من انتاج شركة سيتيتيليفيلمز وشركة سينيبال فيلمز وافلام مشهراوي، بدعم من تلفزيون فلسطين.

كتب قصة وسيناريو الفيلم رشيد مشهراوي مع إبراهيم المزيّن، وذلك يعكس محاولة للتعامل مع الانقسام الإيديولوجي الفكري الديني والجغرافي في فلسطين، وهو أيضا لإعطاء نموذج لما يحدث في العالم العربي، والانقسامات الجارية على أسس عرقية طائفية ودينية، حيث المستفيد الأول من كل ذلك هو الاحتلال المباشر بالنسبة لفلسطين وغير المباشر بالنسبة للعالم العربي.

وعبر رشيد مشهراوي عن سعادته لاختيار الفيلم لافتتاح مهرجان قرطاج العريق، موضحا ان الفيلم هو محاولة للخروج بتجربة سينمائية تعالج قضايا الانقسام التي يعاني منها العالم العربي.

من جهته اعلن عبد السلام ابو عسكر منتج الفيلم ان الاستعدادات جارية على قدم وساق لتنظيم عرض افتتاحي للفيلم في عدد من المدن الفلسطينية، منها رام الله والقدس وغزة والناصرة خلال شهر ديسمبر المقبل، قبل ان يتم طرحه في قاعات العرض في الاراضي الفلسطينية، كما سيتم توزيعه في العالم من خلال شركات توزيع اوروبية.