تراند اليوم : وفاة أسمن امرأة في العالم المصرية ايمان عبد العاطي في مستشفى بالامارات

القاهرة - الخليج 365

أعلنت إدارة مستشفى برجيل الإماراتية عن وفاة المصرية إيمان عبدالعاطي، المعروفة إعلاميًا بـ"أسمن امرأة في العالم"، اليوم، الاثنين، في الساعة 04:35 صباحًا بتوقيت الإمارات، نتيجة لصدمة إنتانية مع اختلال وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وقالت المستشفى إن إيمان كانت تحت إشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيبًا من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الدولة ولكنها استسلمت لحربها ضد مرض السمنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في وقت مبكر من صباح اليوم.

كانت شيماء عبدالعاطي، شقيقة إيمان، نشرت صورة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 11 سبتمبر الجاري، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها داخل المستشفى بأبوظبي في الإمارات.

وحرص الطبيب المعالج لأسمن فتاة في العالم بالمستشفى في أبوظبي على مشاركتها عيد ميلادها، وذلك في حضور والدتها وشقيقتها.

وكتبت "عبد العاطى" تعليقًا على الصورة: "كل سنة وأنت طيبة يا مونه وعقبال 100 سنة.. ويارب السنة اللي جاية تبقى واقفة على رجليكي.. شكرًا دكتور شمشير".

يشار إلى أن الفتاة السكندرية إيمان عبدالعاطي (36 عامًا)، كانت تعاني خللاً في الغدد وهرومونات الجسد، ما تسبب في زيادة وزنها إلى نحو 500 كيلو جرام، قبل خضوعها للعلاج.

وجرى نقل إيمان في 25 فبراير الماضي من منزلها في منطقة سموحة إلى أحد المستشفيات بدولة الهند التي عرضت علاجها بالمجان، قبل أن تتهم شقيقتها الأطباء بالإهمال في علاجها ليتم نقلها إلى أبوظبي.​