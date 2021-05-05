تراند اليوم : الشؤون الثقافية في بلدية غزة تقيم حفلاً لتوقيع رواية أدبية

بعنوان " في خانة الذكرى "

الشؤون الثقافية في بلدية غزة تقيم حفلاً لتوقيع رواية أدبية

غزة- الخليج 365:

نظمت الإدارة العامة للشؤون الثقافية والمراكز في بلدية غزة بالتعاون مع مؤسسة إحياء التراث وتنمية الإبداع حفلاً لتوقيع رواية أدبية بعنوان " في خانة الذكرى " للكاتب الشاب محمد غنيم، ضمن جهود دعم ورعاية المبدعين .

وشارك في الحفل الذي أقيم في مكتبة ديانا تماري صباغ في مركز رشاد الشوا الثقافي، مدير عام الشؤون الثقافية والمراكز في البلدية م . عماد صيام، وأستاذ الأدب والنقد في الجامعة الإسلامية بغزة د . كمال غنيم، وكاتب الراوية، ولفيف من المهتمين والمواطنين .

بدوره قال م . عماد صيام إن إقامة هذه الفعالية يأتي ضمن دور بلدية غزة في رعاية الموهوبين والمبدعين بالتعاون دور نشر ومراكز ثقافية مختلفة وكذلك تشجيع القراءة بين أوساط الجمهور الفلسطيني وتعريف القراء بكتاب " لازم نتغير "

وأضاف أن الإدارة العامة للشؤون الثقافية في البلدية ستواصل دعم ورعاية الأعمال الأدبية والفنية ضمن جهودها لتشجيع وإبراز دور الموهوبين وتعزيز المشهد الثقافي في المدينة.

من جهته قدم كاتب الرواية محمد غنيم مقتطفات من الرواية والتي تحكي معاناة الشباب في قطاع غزة نتيجة الأوضاع الإقصادية الصعبة الناجمة عن الحصار وبحثهم عن واقع أفضل من خلال تنمية مواهبهم وإبراز معاناتهم للعالم .



بدوره قدم د . كمال غنيم قراءة نقدية للراوية بين فيها قدرة الكاتب على استخدام مفردات اللغة والبلاغة بما يحقق فكرته ويجذب القارئ ويشوقه لقراءة الراوية .

وكانت بلدية غزة قد أقامت مؤخراً عدة احتفالات لرعاية أعمال أدبية منها: كتاب " لازم نتغير" للكاتبة رشا فرحات، ومجموعة كتب ثقافية وفكرية للكاتب زكي الشريف، والسلسة القصصية " فرسان القدس" ، وفي غزة أجرؤ على الحلم للكاتبة رنا شبير و"غيبوبة اللبلاب" للشاعر أحمد القريناوي، ورواية " تجليات القدر " للكاتبة ليندا الأعرج، وديوان غربة الروح للشاعر أشرف أبو عطيوة، وسيتم خلال الفترة القادمة رعاية أعمال أدبية لكتاب آخرين .