تراند اليوم : 10 طلبة يتأهلون للمنافسة عالميا في مسابقة الحساب الذهني

رام الله- الخليج 365:

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي، بالشراكة مع مركز "يوسي ماس" "أطلق العبقري في طفلك"، اليوم السبت، فعاليات المسابقة الثالثة للأباكس والحساب الذهني "يوسي ماس" على المستوى الوطني في مسرح كمال ناصر في جامعة بيرزيت، بمشاركة 150 طفلا وطفلة.

وتنافس المشاركون، على حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق، على عشرة مراكز أولى في المسابقة حصدها كل من: أحمد بلال دياب، وقيس جعفر عوض، وسليمان مشهور نعسان، وخالد عبد الفتاح صلاح، ومصطفى جمال الدقاق، وآرام ابراهيم محاجنة، ونضر رائد اشتية، وآدم أسامة رصرص، وراما رأفت أبو شاويش، وجود مهند صندوقة، حيث سيتأهلون للمشاركة في المسابقة العالمية التي ستقام في جزيرة بالي الاندونيسية هذا العام، والتي ستضم أكثر من أربعة آلاف طفل من جميع أنحاء العالم.

وأعرب وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم عن سعادته بعقد هذه المسابقة، التي تمكن منظموها من جمع أطفال فلسطين من كافة الفئات في مكان واحد، مشددا على أهمية هذه المسابقة التي تؤسس لتوجهات واضحة من شأنها تنمية المهارات الذهنية للطلبة الفلسطينيين.

وجدد اعتزازه بالمشاركين من الأطفال والطلبة، في هذه المسابقة التي برهنت على ضرورة تجذير ثقافة الإبداع في نفوس الطلبة المبدعين، معبرا عن ثقته بأن هناك المزيد من الإنجازات القادمة والتي ستحققها المؤسسة التربوية بالتعاون مع شركائها في المحافل الإقليمية والعالمية.

وشكر كافة القائمين على هذه المسابقة الملهمة والفريدة من نوعها، متمنيا الفوز للطلبة في المسابقة العالمية التي ستقام في اندونيسيا، داعيا إلى احتضان المواهب الصاعدة وتبني هذه الطاقات الملهمة التي تعكس روح الشعب الفلسطيني وإصراره على إعلاء اسم فلسطين عاليا، ومجابهة التحديات والعقبات التي تواجهه.

بدورها، شكرت مدير عام مركز "يوسي ماس" في فلسطين بنان خليفة، الوزير صيدم والشركاء على تعاونهم وشراكتهم المميزة ولجنة المحكمين من مختلف المحافظات على ما بذلوه من جهود في تحكيم المسابقة، معبرة عن تقديرها لدعمهم الدائم للبرنامج، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الطموح والإرادة لدى الأطفال، متمنية النجاح لكافة الطلبة.

وتخلل المسابقة تخريج الفوج الثاني من طلبة "يوسي ماس"، الذين أنهوا المستويات العشرة للبرنامج بنجاح، وتخلّلها فقرة فنية ودبكة قدّمها طلبة من مديرية تربية سلفيت.