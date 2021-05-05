تراند اليوم : بالفيديو : خبير حيوانات يبث لحظات وفاته بشكل مباشر جراء لدغة افعى

موسكو / الخليج 365

توفى الخبير بعالم الحيوان ونجم مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده أرسلان فالييف مصرعه جراء مخاطر أمضى سنوات من عمره يعلم الناس كيفية تجنبها.

واشتهر فالييف بتعليم طرق التواصل مع الحيوانات وتفادي خطرها عبر مئات الفيديوهات على يوتيوب، لفظ أنفاسه في بث مباشر على الإنترنت بسبب سوء تعامله مع تلك الحيوانات.

وأصيب فالييف ليلة الأحد بلدغة أفعى سامة في بيته، الذي يعج بالحيوانات من مختلف الأصناف، وبدل أن يتصل بالإسعاف لإنقاذ حياته، جلس أمام الكاميرا يخاطب متابعيه عبر صفحته وهو يحتضر.

وظهر فالييف في فيديو انتشر على مواقع التواصل، وهو يعاني ويتلوى محاولا أن لا يفقد وعيه، قبل أن يعثر عليه بعد ساعات مغشيا عليه، ليلفظ أنفاسه في المستشفى .

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