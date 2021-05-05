تراند اليوم : رسالة مبللة بالدمع يكتبها لاعب غزة لزملائه قبل المباراة..فماذا كتب؟

غزة- الخليج 365:

أظهر إياد أبو دياب حارس مرمى نادي الهلال, انتماءه الكبير لفريقه, رغم ابتعاده عن الهلال, بعدما أرسل كلمات مؤثرة لزميله الحارس خالد عبيد, قبل ساعات من لقاء خدمات رفح, ضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الممتازة.

وقال أبو دياب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" موجها كلماته لزميله الحارس عبيد: "من كل قلبي أتمنى أن تكون سد منيع وحامي عرين وسند لزملائك, كل التوفيق كابتن خالد ولإخواني لاعبين النادي".

وتأتي كلمات الحارس الغزي بحق زملائه وخاصة عبيد, بعد "التهميش" الذي واجهه من إدارة الهلال, بسبب معاناته المالية, والتي لم يقف معه أحدا فيها, ما دعاه للاتجاه إلى مهنة السباكة, بهدف سداد ديونه الشخصية.

يشار إلى أن أبو دياب يعتبر أحد أبرز حراس قطاع غزة, وكان ضمن العناصر الرئيسية التي ساهمت في بقاء الهلال بالممتازة أكثر من مرة.