تراند اليوم : مسلسل حارة الشيخ الحلقة 12 أونلاين

نعود مع مسلسل حارة الشيخ ففي أحداث الحلقة الماضية رف توفيق حمامة إلى الحارة نبأ قدوم رشيد باشا لتفقد أحوال الحارة، والجميع يستعد لليوم الموعود بما فيهم درويش.الشيخ سالم يفرح كثيرا بعودة رضوان من مكة، وإسماعيل يتجاهل رضوان ويرفض تهنئته بسلامة العودة.

لطيفة تخبر والدها سليمان بما حدث بين العم غيث والمعلم درويش وكيف لقي غيث حتفه على يد درويش؛ فيقرر سليمان الأخذ بثأر غيث من درويش.

بدأ سليمان في البحث عن درويش ويقتحم المقهى الذي يجلس فيه ورجاله لكنه لا يجده ويعلم أن درويش في ميناء جدة انتظارا لاستقبال رشيد باشا.

واجتمع أهل الحارة لاستقبال رشيد باشا، ويصل الباشا مع حاشيته ويبدأ الجميع في مصافحته وتقديم ولاء الطاعة له حتى دوريش؛ وسليمان يفاجئ الجميع باقتحام المجلس للنيل من درويش.

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