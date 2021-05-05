تراند اليوم : مصر : ضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص

القاهرة - الخليج 365

استطاع ضباط مباحث التموين بالقليوبية اليوم الجمعة من ضبط مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بالخصوص بدون ترخيص، واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة. تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد محمد الهادى رئيس مباحث التموين، يفيد بالقبض على "على.ع" 35 عاما، صاحب مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية الكائن بناحية حوض السعادة دائرة قسم الخصوص، ومقيم بذات العنوان،

وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة بالكس فارم، وبتفتيش المصنع تم ضبط 7 ماكينات تغليف ولصق الشاش، و1200 قطعة شاش طبى منتج نهائى.

وتم التحفظ على المضبوطات وجار عرضها على النيابة العامة، لاستصدار قرار بإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلى لفحصها عما إذا كانت صالحة للاستخدام الطبى من عدمه، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 5984 جنح قسم الخصوص لسنة 2016.