تراند اليوم : معهد الفلك : الخميس 18 رمضان أطول أيام الصيام

القاهرة - مشرق نيوز

قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن إجمالى عدد ساعات الصوم طوال شهر رمضان الجارى ستبلغ 475 ساعة فى مصر، موضحاً أن المصريون حتى إفطارهم اليوم السبت صاموا 189 ساعة ومتبقى 286 ساعة صيام.

وأضاف الدكتور حاتم عودة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذروة ساعات الصوم ستكون في 18 رمضان الموافق 23 يونيو الجارى، حيث ستصل عدد ساعات الصوم 15 ساعة و52 دقيقة، وسيتزامن هذا اليوم مع ذروة فصل الصيف وهو أطول يوم تطلع عليه الشمس فى 2016.

وأكد أن عدد أيام شهر رمضان لهذا العام فلكياً ستكون 30 يومًا، وأن آخر أيام الشهر الكريم سيكون يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو.