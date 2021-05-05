تراند اليوم : وادي الذئاب الجزء العاشر الحلقة 73و 74 ..( وادي الذئاب 10 ) الحلقة الأخيرة يوتيوب الرئاسة

نشرت الليلة تفاصيل الحلقة 73 و74 الأخيرة من مسلسل وادي الذئاب الجزء العاشر،المسلسل الدرامي البوليسي التركي, مدبلج إلى اللغة العربية، وفيها يقوم الظل بقتل قوات الشرطة التركية في هجمات قام بها الظل ,فيما سيقوم الثعلب بالقبض علي بوساط في مكان والده بعدما خانن بوساط راسكو والذي قتل في الحلقة الماضية من قبل الثعلب .

وتبدأ أسيا بالعمل مع مراد علمدار بعدما تم كشف عن خيانتها للمجلس بعدما اعترف الحارس الشخصي له لمجلس بخيانة أسيا لهم والعمل مع مراد ويقوم جاهد بالقاء القبض عليه ويريد المجلس إن يقتل اسيا ,ويريد مراد علمدار بأن تثق أسيا به من اجل العمل معه ضد المجلس ,ويدخل عناصر المجلس إلي بينت أسيا من أجل قتلها قبل أن يقوم مراد علمدار بالدفاع عنها وانقاذها من رجال المجلس ,ويريد بوساط من مراد علمدار أن ينقذه من الثعلب بعد القبض عليه .

دارت أحداث الجزء العاشر من وادي الذئاب بشكل عام، حول مجموعة تعمل في المافيا، لكنها تحظى بدعم من الحكومة التركية، لأنها تقوم بمواجهة أعداء الدولة والأشرار الذين يحاولون الإفساد في البلاد، ودائماً ما ينتصر مراد علمدار وجنوده على الأعداء الواحد تلو الآخر.

[information]يمكنكم مشاهدة حلقات المسلسل الجديدة عبر هذا الرابط على يوتيوب الرئاسة .[/information]