تراند اليوم : مشاهدة مسلسل القيصر الحلقة 12 أونلاين

نقدم لكم بلفتة درامية مصرية الحلقة الجديدة من مسلسل الاسطورة وتدور أحداث "الأسطورة" حول شخص يمتلك قدرات غير عادية، يُدعى (القيصر) تابع لإحدى الجماعات الإسلامية التكفيرية المتطرفة، والتي تتبنى عمليات إرهابية، ومع قيام الجماعة بعملية ارهابية تفاجئ بحصار الشرطة لها في أحد أنفاق رفح، والتي تتولى الشرطة هدمها ويتم القضاء على جميع الموجودين بها، ولكن القيصر يصبح الناجي الوحيد ويتم سجنه في سجن يدعى المغارة و تتوالى الاحداث.

و طلب اللواء محسن من القيصر أن يغير مظهره ويتوجه إلى مكان ما للاحتماء فيه ويقول له أنه سيقابل أحد الأشخاص لاصطحابه إلى هناك، تكون فريدة هي الشخص الذي يصطحب القيصر معه وتعطيه بعض التعليمات منها عدم الخروج من المنزل، تقوم المنظمة الدولية بنشر صورة الدساس ويعرف العالم أنه موجود بمصر.

وقدم اللواء محسن التقرير الحقيقي للقيصر فيرفض اللواء زكريا التوقيع عليه فيغير التقرير ويصبح أن القيصر قتل في المداهمة، تطلب أمريكا التحقيق مع الدساس، يحاول الدساس إقناع العسكري بنقل خطاب إلى شخص يدعى عباس، تذهب فريدة إلى المنزل الذي يقيم فيه القيصر لتجد أعد وليمة عشاء مبهرة، يقوم الدساس بقطع شراينه داخل الزنزانة.

المسلسل من هنا