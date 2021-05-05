تراند اليوم : باب الحارة 8 الجزء الثامن ح 14 .. مسلسل باب الحارة 8 الحلقة 14 يجودة عالية HD

مسلسل باب الحارة 8 الجزء الثامن الحلقة 14 الثالثة عشر لكى تتابعها الأسرة المصرية والخليجية يوما بعد يوم فى تماما الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة، وفى العاشرة بتوقيت السعودية أيضا وليس هذا بحسب بل يتم عرض باب الحارة الجزء الثامن الحلقة 14 على قناتى الشارقة وتلاقى أيضا. ويقوم المشاهد السورى بمتابعة باستمرار التى بدأت تكشف العديد من المفاجآت حول الحركة النسائية ودورها فى المجتمع السورة خاصة فى حقبة الثلاثينيات من القرن الماضى داخل الحارات الشامية خاصة بعد ما شهدته الحلقات السابقة من حالة الصراع الطريف بين أبو عصام وزوجته التى تشهده حارة الضبع ولهذا ينتظر الجمهور الخليجى كل ليلة لمتابعة الحلقات القادمة أيضا التى تعرض طوال شهر رمضان فى تمام الساعة التاسعة مساءا على قناة ام بى سى وما سيتم التوصل إليه فى الأحداث وأيضا آخر التطورات التى ستغير مسار الحلقات حول دور المرأة فى الحارات السورية وعلاقتها بتغيير الحارات السورية فى المجتمع الشامى.

وتدور قصة مسلسل باب الحارة الجزء الثامن عن أحداث جديدة خلال حقبة الثلاثينيات في القرن الماضي مع نقلة فترة زمنية بمقدار سنة وذلك من ضمن الأطار ذاتة الخاص بحكاية مسلسل باب الحارة الأفتراضية وشخصيتها حيث أن هذه الحكاية الشعبية تحتوي على مفرادتها من التاريخ الأجتماعي الخاص بدمشق , كما أن احداث مسلسل باب الحارة الجزء الثامن تناول الكاتب بها على المستوى السياسي حيث أسماه القائمون على العمل بتداعيات سلخ لواء الأسكندرون من الأراضي السورية لعام 1939 حيث أن هذه الأرض التي أقتطاعتها دولة فرنسا من الأراضي السورية ومنحتها دولة تركيا وذلك على حسب ما ذكره المخرج الخاص بالمسلسل بسام الملا . حيث أن كاميرا المسلسل سوف تدخل للمرة الاولى للمبنى جامعة دمشق التاريخي وسوف يتم به تصوير المشاهد هناك في هذا المبنى حيث أنه عبارة عن رؤية فكرية حديثة وترصد به الكثير من التطورات الأجتماعية الخاصة بدمشق بالأضافة إلى الحركة النسائية السورية في أتجاة التعليم بجانب بدايات مشاركتها الفاعلة بالمجتمع .

النمس الذي ان يؤدي دور مصطفى الخاني فأنه سوف يقع في قصة غرامية مع طالبتة بالمعهد العالي والتي سوف تكون الفنانة أيناس زريق والتي سوف تؤدي دوري عيشة بمسلسل باب الحارة الجزء الثامن , كما أنه جاءت بناء على ترشيح من مصطفى الخاني الذي عمل تدريسها في المعهد العالي الخاص بالفنون المسرحية وذلك على حسب ما أكده المصادر الأخبارية .كما أن النمس لا يتوقف عن مشاكستة ولكن مسار الأحداث سوف يقرب بينه وبين أو عصام من أجل أن يتم الكشف من خلالهم عن خطه من اجل تهريب الآثار ويتعاونان من أجل الوقوع بالمتورطين , ويذكر أن من أهم أحداث الجزء الثامن من مسلسل باب الحارة هو غياب العكيد معتز الذي كان يقوم بدوره بشخصية وائل شرف وذلك بعد ما أتهمه المخرج بطلب مبلغ من المال خيالي حيث أنه نسى فضل مسلسل باب الحارة عليه مما أدى ذلك إلى سجالًا بين المخرج والعقيد حيث أنه أنتهى على أستبدال المخرج للمثل أخر بدلًا منه .

أما من حيث خيرية الزوجه الثانية للعكيد معتز التي كانت تؤدي دورها بهذا الجزء عهد ديب حيث أنها سوف تترك بيت العائلة الخاص بأبو عصام وسوف تنتقل إلى منزل مستقل مع زوجها وضرتها التي تدعى ساره وسوف تشهد أحداث مشوقة بينهم في هذا الجزء الجديد بمسلسل باب الحارة الجزء الثامن ملئ بالتطورات الغريبة التي تحدث على علاقتهم معًا بالأضافى إلى أنه سوف يغير مسار عائلة أبو عصام بشكل كبير .

ويمكنكم مشاهدة مسلسل باب الحارة من هنا متمنين لكم أوقات سعدية وكل عام وأنتم بألف خير.