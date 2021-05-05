تراند اليوم : مسلسل الكيف الحلقة 11 أونلاين

في أحداث مسلسل الكيف يقوم عزمي بتفتيش غرفة تحية حتى يجد المخدرات التي أخبره صلاح أنها لازالت تتناولها ولكن دون جدوى حيث لم يتمكن من ايجاد شيء.قام صلاح باقتراض المبلغ الذي تحتاجه زوجته منى من شقيقة جمال على أن يصنع له عشرة كيلوجرامات من الحنة التي يبيعها جمال على أنها حشيش، ثم اعطاها صلاح لزوجته حتى تسد دينها

حاول جمال أن يوقع والدته تحية في الكلام حتى تخبره إذا ما كانت لازالت تتعاطى الحبوب المخدرة أم لا لكنها رفضت أن تقول له الحقيقة وانكرت كل شيء.

عادت والدة رانيا وجاسر للرقص مرة أخرى كما طلبت من وليد أن يكون حارسها الشخصي، ولكنها فوجئت بأنها أصبحت منبوذة ولا أحد يريد أن يشاهد رقصها حيث يعتبرونها امرأة مسنة.

اعترف جمال لشقيقه صلاح أنه باع قطع الحنة التي صنعها صلاح بمبلغ 50 ألف جنيه، مما جعل صلاح يغضب بشده لأنه عمل غير أخلاقي ولم يكن صلاح يعلم أن جمال سوف يفعل هذا،حاول جمال أن يقنع صلاح أن لا بأس من الدخول في هذا العمل وامتهانه طالما أنه غير مضر وأنه سيجلب الكثير من الأموال

لم يقتنع صلاح في البداية ولكن جمال تمكن من اقناعه أنه لا مسائلة قانونية وراء الأمر ولا ضرر بل أن ذلك العمل سيفيد المئات في التخلص من المخدرات واستلم صلاح من أخيه جمال خمسة عشر ألفًا نصيبه من بيع ما صنعه من الخلطة التي تشبه الحشيش، على أن يبدأ صنع المزيد والمزيد من تلك الخلطة

استعد جمال لزفاف صديقه بيصي على حبيبته التي لا يعلم جمال من تكون بعد أن اقنعه جمال أن يتزوج الفتاة عرفي، ولكنه فوجئ عندما دخل بيصي وحبيبته أن الفتاة هي شقيقته سحر.ويمكنكم مشاهدة مسلسل الكيف من هنا متمنين لكم يوماً جميلاً.