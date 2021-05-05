تراند اليوم : لعلاج فقر الدم .. وصفة طبيعية بسيطة بالعسل

وكالات - الخليج 365

يعاني الكثير من الاشخاص مرض فقر الدم أو الأنيميا من الأمراض الخطيرة المنتشرة فى العالم، تصيب قرابة 2 مليار شخص على مستوى العالم، وهى أكثر من 400 نوع من الأنيميا.

ومن أشهر أنواعها: أنيميا نقص الحديد وأنيميا نقص الفيتامينات وفقر الدم اللاتنسجى وأنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية وفقر الدم الانحلالى.

وكشف تقرير نشر بموقع مركز "مايو كلينيك" الأمريكي عن أبرز الأعراض المصاحبة لمرض الأنيميا، وتشمل: الإعياء والتعب وشحوب لون الجلد وعدم انتظام ضربات القلب وضيق التنفس والدوخة وبرودة الأطراف والصداع.

وفى السياق ذاته كشف الموقع الأمريكي "homeremediesforlife" عن علاج جديد للأنيميا باستخدام العسل الأسود، نظرًا لاحتوائه على تركيزات عالية من الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب مركب، وهي كلها عناصر غذائية هامة لزيادة أعداد كريات الدم الحمراء، كما يتمتع بمؤشر جلايسيمي منخفض، ولذا فيمكن استخدامه لمرضى السكر ولكن بكميات قليلة.

ونصح التقرير بخلط ملعقتين صغيرتين من العسل الأسود، وملعقتين من خل التفاح إلى كوب من الماء، مع تناول هذا المشروب يوميا، مضيفًا أنه سيساهم فى علاج الأنيميا، خاصة أن كل 100 جرام من العسل الأسود يحتوى على 4.7 مجم من الحديد.