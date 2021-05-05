تراند اليوم : باب الحارة 8 الحلقة 14 .. مسلسل باب الحارة 8 الحلقة الرابعة عشر: النمس يغازل محبوبته

مسلسل باب الحارة 8 " الجزء الثامن السوري أكثر المسلسلات جماهرية ويعود خلال شهر رمضان في موسمه الثامن حاملاً معه تطورات كثيرة تجري داخل حارة الضبع وفي أحداث اليوم من باب الحارة 8 الحلقة الجديدة يستشير عصام والده من أجل زواج فريال فيبارك الموضوع وتوافق فريال على الزواج من أبو ظافر. أما سعادة عصام الحقيقية فتبدو بزيارة جوري وخالدية لمنزله الأمر الذي يزعج زوجاته ويشعل الغيرة في قلوبهن.

بينما زهدي فيكمل مؤامرته ويزور جامع حارة الضبع بحجة أنه يريد المساعدة في ترميم الجامع.. وتتكشف في هذه الحلقة خيوط ومشروعه في الحارة وهو البحث عن الآثار الرومانية تحت البيوت.

بدوره يكتشف النمس مكان حبيبته "عيشة" التي تعمل في بيت زهدي ويتسلل ليلا لها ويتحدث معها ويخبرها برغبته في الزواج منها.

وتنتهي الحلقة بحديث أبو عصام مع سمعو من أجل إقناعه بضروره طلاق زوجته دلال إلا أنه يرفض ويقرر إجبارها على العودة إلى بيت الطاعة بعد نصيحة الشيخ الجديد.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل باب الحارة من هنا متمنين لكم أوقات سعدية وكل عام وأنتم بألف خير.