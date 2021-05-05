تراند اليوم : منظمة الصحة : حاجة ماسة لـ122 مليون دولار لترويض زيكا

وكالات - الخليج 365

كشفت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن هناك حاجة إلى نحو 122 مليون دولار لتفادي المضاعفات الطبية لفيروس زيكا والتعامل معها.

وينتشر الفيروس في الأميركتين ويسبب عيوبا خلقية لحديثي الولادة.

وأضافت المنظمة بعد أن أجرت مراجعة لاستراتيجية مشتركة مع منظمة الصحة للبلدان الأميركية بشأن كيفية التعامل مع الفيروس الذي ينقله البعوض أن هناك حاجة لتوجيه التركيز لدعم النساء والفتيات في سن الحمل.

وأثار الفيروس قلقا في الأمريكتين منذ تسجيل إصابة مواليد بعيب خلقي هو صغر حجم الجمجمة في البرازيل وهي الدولة الأكثر تضررا من انتشار المرض.

ويسبب هذا العيب الخلقي صغر حجم الرأس ويحتمل أن يؤثر ذلك على نمو الطفل.

وأكدت السلطات البرازيلية ظهور أكثر من 1400 من حالات صغر حجم الجمجمة في رضع أصيب أمهاتهن بفيروس زيكا أثناء الحمل.

وقال مسؤولون صحيون أميركيون الخميس إن ثلاثة رضع ولدوا بعيوب خلقية تم ربطها بإصابة أمهاتهن بزيكا خلال الحمل بالإضافة إلى ثلاث حالات إجهاض جرى الربط بينها وبين الفيروس.

وقالت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان إنه تم جمع الكثير من المعلومات عن الفيروس وكيف ينتشر وعواقب الإصابة وكيفية السيطرة عليه منذ وضعت السلطات الصحية العالمية خطتها الأولية للتصدي له في وقت سابق هذا العام. وأعلنت المنظمة فيروس زيكا حالة طوارئ صحية عالمية في فبراير شباط.

وأضافت في بيان أن التصدي للفيروس يتطلب الآن "استراتيجية واحدة ومتكاملة أساسها الدعم للنساء والفتيات في سن الحمل."

وقالت تشان إن الخطة تسلط الضوء على عدة جوانب لتفشي فيروس زيكا "تتطلب مواجهة عالمية تتكاتف فيها الجهود".

ويشمل هذا احتمال اتساع نطاق تفشي الفيروس على المستوى الدولي نظرا للانتشار الواسع لبعوضة الزاعجة المصرية القادرة على نقله وافتقار السكان للمناعة في مناطق يظهر فيها زيكا للمرة الأولى ونقص التطعيمات والعلاجات والتحاليل التشخيصية السريعة.

وتقول منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأميركية إن هناك حاجة إلى 121.9 مليون دولار لتطبيق الخطة بعد مراجعتها اعتبارا من الآن وحتى ديسمبر/كانون الأول 2017.