تراند اليوم : باب الحارة 8 الحلقة 14 .. مسلسل باب الحارة الجزء الثامن الحلقة 14 ^ يوتيوب شاهد نت

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وشهدت أحداث باب الحارة 8 الليلة مجئ زوجة الهندس زهدي والمحامية لمنزل أم عصام وتعرفهم على قصة دلال وزوجها ومشاكلهم،وتطلبان منها التعرف على نساء الحارة ويذهبون لمنزل زوجات أبو شوكت الذي يجلب للأنسة خالدية وجورية حلوى مما يثير شكوك زوجاته،ويلاحظون عليه أنه يراقب جورية عبر النافذة.

ويواصل لبن العمل في البايكة ويكون كاعود زعلان لان أبو ظافر يوعده بالزواج لكنه لا يلبي طلبه، أبوبدر يواصل الاصرار على ابوعصام للزواج من فوزية،لكن الحكيم يطلبه منه بعض الوقت ليرتب بعض الامور،ويوافق ابوعصام على زواج فريال من أبو ظافر.

النمس يشاهد حبيبته ويلحقها حتى منزل المهندس زهدي الذي تعمل فيه،ويدق الباب فتفتح له عيشة وتتعرف عليه وتخاف،لكنه يفرح كثيراً برؤيتها. ويذهب النمس ليقابلها ويقول لها إنه يحبها ويريد الزواج منها ويتغزل بها.

المهندس زهدي ومساعده غسان يجدون غرفةً سرية في المنزل الذي إستأجروه يوجد فيها مدخل لبيوت رومانية تحت الارض ويقولون أن فيها أثار وكنوزاً ضخمة،والمهندس يحذر مساعده من أن يعرف أي شخص من الحارة بالأمر.والشيخ المتشدد يواصل عقد الدروس لشباب الحارة الذين يتأثرون فيه بشكل كبير،ويقابله المهندس زهدي ويعطيه مبلغاً من المال لتوزيعه على أهالي الحارة،ويطلب دراسة مالية لإحتياجات المسجد لعرضها عليه وتلبيتها.

سعيد يعمل مع عبد وفى البايكة وينتقدون بيت ابوعصام لعدم إرجاعهم دلال لسمعوا.وسمعوا يذهب لأبوعصام لردها من جديد إلا أن أبيها يرفض ذلك،وسمعوا يهدده بأنه سيطلبها عبر بيت الطاقة وسيخبر المخفر بجلبها لمنزله.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل باب الحارة من هنا متمنين لكم أوقات سعدية وكل عام وأنتم بألف خير.

وأخيراً معتز يفك شركته مع عبدو بعد استشارة والده بالأمر ويتخذ قراراً بانه سيعمل على شراء وبيع الطحين لوحده.