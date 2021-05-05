تراند اليوم : مسلسل “خاتون” الحلقة 11 يوتيوب بجودة عالية

تدور أحداث مسلسل “خاتون” عبر مشهدية “فانتازيا شامية” بعيدة من النمطية التي سادت صورة "الحارة"، حول قصة حب ملحمية بين ثنايا الثأر وصراعات السلطة والقيم والحرب، والعادات والثورة ضدها عبر تجارب ونماذج انسانية واقعية يضم "خاتون" نخبة من النجوم السوريين والعرب،من أبرزهم باسم ياخور وسلافة معمار وكاريس بشّار وسلّوم حداد وكندة حنا .

وانتهت شركة "غولدن لاين للإنتاج الفني" عمليات تصوير مسلسل "خاتون" الشامي بعد نحو 9 أشهر من العمل المتواصل، موجهّة الشكر العميق عبر السادة نايف وديالا الأحمر إلى جميع أفراد العمل من فنّانين وفنيّين وعاملين الذين شكّلوا أسرة واحدة، وعلى رأسهم المخرج تامر إسحق الذي أدخل عدداً من نجوم للمرّة الأولى إلى هذا النوع من الدراما، إضافة إلى رفع مساحة المواقع الخارجية بشكل لافت.

ويضم العمل الذي يعرض على شاشة mtv اللبنانية يومياً في الساعة 11.15 ليلاً، نخبة من النجوم السوريين واللبنانيين من أبرزهم سلّوم حدّاد ويوسف الخال وباسم ياخور وورد الخال وسلافة معمار وكاريس بشّار وكندة حنا وطوني عيسى وميلاد يوسف وأيمن رضا وشكران مرتجى وبيار داغر وزهير رمضان وجيني إسبر ونادين تحسين بك ومعتصم النهار ووائل ابو غزالة وطلال مارديني ويزن السيد وفادي صبيح وعلي سكر وأمانة والي وفادي زغيب وغادة بشور وعلي صطّوف ويزن خليل وعبد الرحم قويدر واريج خضّور وبراء الزعيم وفادي الشامي ورشا بلال وسيزار القاضي وغيرهم.

وتدور أحداث العمل المؤلف من ستين حلقة، حول قصة حب ملحمية لفتاة قوية تتحدى المجتمع مارةً بمراحل صعبة من أجل حبّها، في قالب دمشقي يتجلى في أزقة وحارات الشام القديمة، والتي تحمل في طياتها تصاعداً درامياً في رموز الانتقام والتضحية والخيانة وإثبات الذات، وصولاً إلى التعامل مع حب الأرض والوطن في آن واحد خارج الإطار الشخصي.وإلى جانب العرض التلفزيوني، يحتل "خاتون" المرتبة الأولى على موقع "يوتيوب" بين الأعمال السورية واللبنانية، بحصول الحلقات الثماني الأولى على أكثر من 3 ملايين مشاهدة.