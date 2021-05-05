تراند اليوم : طبق رمضان صينية الأرز بالبروكلي

متابعات - الخليج 365

المقادير : 4 كوب مرق او ماء

2 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب أرز طويل الحبة

4/1 كوب زيت ذرة

4 فص ثوم شرائح

1 رأس صغير بروكلي

3 كوب جبن شيدر مبروش

1 كوب جبن كاسات

2 عود بصل أخضر مفروم مع الأوراق

1 2/1 كوب حليب

2/1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

إضافة الى قائمة التسوق

طريقة التحضير

1. في قدر عميق ضعي المرق أو الماء. أضيفي الملح . ضعي القدر على نار متوسطة ليغلي الماء بقوة.

2. إغسلي الأرز عدة مرات ثم انقعيه في الماء لمدة ٣٠ دقيقة.

3. باستعمال سكين حادة قطعي البروكلي إلى زهرات صغيرة الحجم. قشري ساق البروكلي وقطعيها إلى أصابع رفيعة.

4. أضيفي زهرات البروكلي في الماء المغلي ودعيه لمدة ٤ إلى ٥ دقائق.

5. ضعي مصفاة على طبق عميق. أسكبي البروكلي في المصفاة. احتفظي بالمرق. ضعي البروكلي في طبق عميق.

6. في قدر متوسط الحجم ضعي الزيت. ضعي القدر على نار متوسطة ليسخن الزيت.

7. صفي الأرز وأضيفي مباشرة على الأرز. باستعمال ملعقة بلاستيكية عريضة قلبي الأرز بخفة لمدة دقيقة أو دقيقتين.

8. أضيفي المرق المستخدم لسلق البروكلي. قلبي الأرز ودعي المرق ليغلي بقوة. غطي القدر ودعي الأرز ليتشرب معظم المرق. لا تدعي الأرز يطهي تماما ويتشرب كل المرق.

9. ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.

10. . أحضري طبق فرن متوسط الحجم مناسب للتقديم على المائدة.

11. . أضيفي الأرز على البروكلي. أضيفي الثوم، نصف كمية جبن الشيدر وجبن الكاسات، البصل الأخضر، الحليب والفلفل. قلبي المواد لتختلط تماما.

12. . أسكبي الخليط في طبق الفرن. أنثري بقية الجبن الشيدر. غطي الطبق بقطعة من الألمنيوم.

13. . ضعي الطبق في الفرن لمدة ٦٠ دقيقة لينضج الأرز تماما ويتسبك.

14. . أخرجي صينية الأرز بالبروكلي من الفرن ودعيها لمدة ٥ دقائق ثم قدميها.