تراند اليوم : مسلسل "الاسطورة" الحلقة 11 الجديدة أونلاين

في أحداث مسلسل "الاسطورة" الأخيرة عانت أسرة ناصر من هموم الحياة بعد دخوله السجن وضيق الحال يجعل حنان تقرر أن تعمل مع مرسي في السنترال الذي يمتلكه، ولا حنان تسلم من مضايقات عصام النمر لها أثناء عملها.

مختار يحذر ناصر من علاقته بالدكتور سلماوي داخل السجن؛ لكن ناصر يرفض نصيحة عمه ويصر على علاقته بسلماوي.

تمر الأيام وسماح تنجب طفلها الأول من زوجها أمين ويقرر أن يطلق عليه اسم "عصام" ليصدم زوجته.

الفتاة "مروة"، ابنة المعلم مختار، تدخل المستشفى لإجراء العملية الجراحية؛ والقدر يقسو على والدها وتفشل العملية لتموت "مروة"؛ لكن والدة ناصر ترفض أن تخبره بالأمر.

يفاجأ ناصر بزيارة له من الدكتور سلماوي بعدما خرج من السجن ويخبره سلماوي أنه يريد الانتقام من "الكبار" الذين كانوا سببا في سجنه وكذلك كانوا سبباً في مقتل شقيقه رفاعي، لتبدأ مرحلة جديدة من علاقة ناصر بالدكتور سلماوي.

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