تراند اليوم : كواليس محاكمة الراقصة "جوهرة "بتهمة التحريض على الفسق.

حجزت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "جوهرة"

على حكم حبسها عام مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة 28 ديسمبر الجاري؛ للحكم.

حضرت المتهمة صباح اليوم جلسة الاستئناف على حبسها في محكمة جنوب الجيزة، وأمر رئيس الدائرة أمن القاعة بالتحفظ عليها حتى انتهاء المحاكمة.

بدا على "جوهرة" علامات الخوف والارتباك خلال وقوفها خلف القفص الحديدي، أدارت وجهها عن الحضور طوال الجلسة التي استمرت نصف ساعة؛ خشية من أن يراها أحد، حتى قرر القاضي تأجيل المحاكمة لـ28 ديسمبر المقبل؛ للنطق بالحكم، وإخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية.

من جانبه دفع المحامي عاصم قنديل دفاع المتهمة، ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات، مطالبًا بسقوط حكم أول درجة عنها بالحبس عام.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنح الجيزة -أول درجة- قضت في 10 أبريل الماضي، بحبس "جوهرة" سنة مع الشغل والنفاذ، إلا أن المتهمة استأنفت على الحكم أمام محكمة مستأنف الجيزة.

وكانت قوات الأمن تمكنت من ضبط الراقصة الروسية "ايكاترينا اندريفا"، وشهرتها جوهرة، أثناء قيامها بالرقص في ملهى ليلي بالجيزة، وذكرت التحريات أن قرار ضبط الراقصة كان في فبراير 2018، وذلك بعدما تم فحص الفيديو، وتبين أن الراقصة لم تكن ترتدي بدلة رقص مطابقة للمواصفات.

وانطلقت مأمورية من المباحث قيادة رئيس مباحث شرطة الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وضباط بالإدارة، من ضبط الراقصة، وتم إخطار المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وإحالة الراقصة للنيابة وباشر التحقيقات نيابة قسم الجيزة، ووجهت النيابة للراقصة تهمة التحريض على الفسق.