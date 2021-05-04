تراند اليوم : شاهد /أحمد عدوية يغني لشعبان عبدرحيم داخل غرفة العناية .

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية وهو يغني مع المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم من داخل غرفة العناية المركزة.

ظهر عدوية وهو يشدو بأغنيته الشهيرة "شبابيك الحلو"، وحاول شعبان أن يجاريه في الغناء رغم اشتداد المرض عليه.

ورحل شعبان عبدالرحيم عن دنيانا في أول أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 62 عاما بعد وعكة صحية تاركا لجمهوره رصيدا فنيا كبيرا من الأغنيات الشعبية.

وقال المطرب الكبير أحمد عدوية، لـمصادر خاصة إن فيديو غنائه لشعبان عبدالرحيم قديم وكان في إحدى المرات التي تعرض فيها شعبان لوعكة صحية قبل مدة كبيرة، وأنه أصر وقتها على زيارته لعلاقة الصداقة الكبيرة التي تجمعه به هو والمطرب عبدالباسط حمودة، وأنه متأثر للغاية لرحيل الفنان الكبير و"أبو الجدعنة والرجولة"، وفق ما قال

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