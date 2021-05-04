تراند اليوم : فستان بقيمة 400 ألف دولار كانت ترتديه الملكة "ديانا"

لندن/ الخليج 365

أعلنت وسائل اعلام اليوم الاثنين عن مزاد عُرض فيه فستانا مخملياً باللون الأزرق الداكن كانت الأميرة الراحلة ديانا ترتديه عندما رقصت مع الممثل جون ترافولتا خلال حفل عشاء في البيت الأبيض عام 1985 وتتراوح تقديرات سعره بين 250 ألفا و300 ألف جنيه إسترليني (قرابة 400 ألف دولار).

وذكرت "رويترز" أن الفستان عاري الأكتاف وضيق ويتسع عند الركبتين ومن تصميم فيكتور ادلستاين وهو أحد أشهر فساتين الأميرة ديانا التي توفيت عام 1997، وهو واحد من ثلاثة فساتين معروضة للبيع في دار مزادات كيري تيلور في لندن ضمن عرض بعنوان "شغف الموضة".

وقالت كيري تيلور صاحبة المزاد لرويترز "كانت هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها ديانا والأمير تشارلز أمريكا بعد زواجهما، كانت مناسبة مهمة بالبيت الأبيض".

وأضافت "هناك اهتمام كبير في بريطانيا واهتمام كبير أيضا في أمريكا بالطبع لأن هذا هو فستان ديانا الذي لا يُنسى في أمريكا".

وتابعت أن الفستان اشتراه في عام 2013 "رجل رومانسي كان يريد إسعاد زوجته" مقابل 200 ألف جنيه إسترليني، لكنه ظل محبوسا في خزانة أغلب الوقت منذ ذلك الحين وهما الآن كزوجين يريدان أن يعود مرة أخرى إلى الساحة العامة".

وقال ترافولتا في مقابلة مع موقع (ياهو إنترنينمنت) الأسبوع الماضي إنه كان متوترا وهو يراقص ديانا.

وأضاف ترافولتا الذي قدم خلال مسيرته أفلاما شهيرة مثل (جريس) و(ساترداي نايت فيفر) "فكرت أنه علي العودة لأيام الدراسة لتعلم الرقص في الحفلات لأظهر أن بإمكاني قيادتها في الرقص".

وأضاف "لم أكن أدري إلى أن وصلت إلى هناك أنني من المفترض أن أرقص معها".