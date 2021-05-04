تراند اليوم : اسماء الوجبه السادسة .. منحة العاطلين عن العنل أسماء الوجبة السادسة 2019

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان اطلاق وجبة جديدة من المشمولين بالاعانة الاجتماعية

نهاية العام الحالي. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي لهيئة الحماية الاجتماعية يوم الاثنين الموافق 9-12-2019 اننا ومنذ تسلمنا مهام الوزارة وضعنا اولوية لحسم موضوع المتقدمين للشمول منذ عام 2016 البالغ عددهم 600 ألف اسرة، مشيرا الى ان الهيئة وبجهود ملاكاتها تمكنت من شمول 325 ألف اسرة منها بعد تصنيفها المبحوثين عن غيرهم وكذلك من ظهروا فوق خط الفقر. واضاف ان الوزارة اجرت بحثا اجتماعيا لـ(300) اسرة اخرى تمهيدا لشمولها بالحماية الاجتماعية، مشيرا الى ان نهاية العام الحالي سيتم اطلاق وجبة جديدة من المشمولين بالاعانة وبالتالي تحسم الوزارة موضوع المتقدمين في عام 2016. واوضح ان هناك مشاكل كثيرة في قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 كونه يعتمد على خط الفقر، لافتا الى ان الوزارة عملت على تعديل هذا المعيار بشكل اكثر دقة من خلال الاعتماد على معيار القدرة على العمل وارسلته الى مجلس شورى الدولة بانتظار الذهاب الى البرلمان لتشريعه. وبين الوزير ان القانون الجديد سيشمل فئات اخرى كالخريجين من خلال منحهم اعانة طارئة لمدة ستة اشهر، كما اشار الى انه سيتم التعاقد مع ألف باحث اجتماعي يتم توزيعهم بين المحافظات. وتابع ان الوزارة تمكنت من زيادة تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعية في موازنة 2020 ، مشيرا الى انه في العام المقبل سيفتح الشمول الجديد لـ(600) ألف اسرة عبر التقديم على استمارة الكترونية في موقع الوزارة.

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