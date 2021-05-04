تراند اليوم : منخفض جوي يضرب فلسطين نهاية الأسبوع الجاري وهذه تفاصيله !

غزة/ الخليج 365

يكون الجو هذه الليلة غائما وباردا وماطرا على فترات على مختلف المناطق، والأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

ويوم غد الثلاثاء يكون الجو غائما وبارداً نسبياً إلى بارد، وتسقط يإذن الله الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار تدريجياً وتميل الأجواء إلى الاستقرار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء توقعت الدائرة بأن يكون طقس فلسطين غائما جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الخميس القريب تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما وبارداً نسبياً الى بارد، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الدائرة المواطنين أيام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤيةالأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.