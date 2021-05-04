تراند اليوم : الافراج عن 151 موقوفًا من أصحاب الذمم المالية شمال غزة

الافراج عن 151 موقوفًا من أصحاب الذمم المالية شمال غزة

غزة / الخليج 365

أطلقت الشرطة شمال قطاع غزة السبت سراح 151 موقوفًا من أصحاب الذمم المالية صدر بحقهم أوامر حبس من المحكمة المختصة وذلك بالتعاون مع مؤسسة نماء للتنمية والتطوير بمبنى مركز شرطة جباليا النزلة.

وجاءت عملية الافراج عن أصحاب الذمم المالية بمشاركة من مدير مركز جباليا النزلة المقدم رضوان رضوان ونائبه الرائد رامي السرساوي ورئيس مؤسسة نماء للتنمية والتطوير د. منير البرش، وعدد من وجهاء ومخاتير جباليا النزلة.

وقال مدير مركز جباليا النزلة رضوان رضوان: "إن عدد المفرج عنهم151 موقوف من أصحاب الذمم مالية على مستوى مراكز الشمال تم الإفراج عنهم بعد جهود حثيثة التي قامت بها إدارة المركز وتبرع من محسنين من دولة الكويت تحت إشراف وتنفيذ مؤسسة نماء الخيرية".

ومنحت شرطة جباليا النزلة الموقوفين المفرج عنهم قسيمة شرائية بقيمة 50 شيقل.

وأكد رئيس مؤسسة نماء للتنمية والتطوير د. منير البرش، أن المؤسسة تسعى بكل جهدها لمساعدة الغارمين من خلال التواصل مع الجهات والمؤسسات الخيرية لمد يد العون للغارمين الذين في الغالب تسببت الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الحصار عن عدم إيفائهم بالتزاماتهم المالية لمستحقيها.

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