تراند اليوم : هنية يقدم التعازي لبرهان بضحايا حريق الخرطوم

غزة/ الخليج 365/ هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان، مقدمًا له وللشعب السوداني وأهالي المتوفين التعازي بضحايا الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وأكد هنية - كما ورد في بيان لمكتبه - على متانة العلاقة مع السودان الشقيق الذي وقف وما زال إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه. وفق نص البيان.

وتوفي 23 شخصًا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون يوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق نجم عن انفجار في مصنع للسيراميك بالعاصمة السودانية الخرطوم.