تراند اليوم : بالصور.. رسوم حوثية على الصلاة بأحد مساجد صنعاء

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي السبت تعميماً وضِع على بوابة أحد المساجد في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بفرض رسوم مالية على مرتادي المسجد.

وبرر المشرف الحوثي على المسجد قرار فرض تلك الرسوم المالية على المصلين بذريعة "سداد فاتورة الكهرباء المستحقة لشركة تجارية تنشط في بيع الطاقة".

وبحسب التعميم، يتوجب على المصلين تسديد مبلغ 100 ريال يمني عن كل مصل في صلاة الفجر، و50 ريالاً لصلاتي المغرب والعشاء و50 ريالاً لصلاة الجمعة، و100 ريال لصلاة التراويح (في رمضان).

التعميم على باب المسجد في صنعاء





إلى ذلك، ذيل المشرف الحوثي التعميم بملاحظة للمصلين مفادها: "يمكن دفع اشتراك شهري بملغ 4000 آلاف ريال، تشمل أيام الأعياد والجمعة ورسوم الماء واستخدام دورات المياه".

كما تضمن العرض الحوثي للمشتركين "ميزة صلاة الميت مجاناً إن كان المتوفي من أسرته".

سابقة لم تحصل.. استهجان وغضب!

ولاقى هذه الإعلان استهجانا وغضبا كبيرين، حيث إنه يأتي ضمن التعدي الحوثي على المساجد وأماكن العبادة، بعد أن استهدفت الميليشيات المساجد الواقعة تحت سيطرتها ووصل بها الأمر إلى تفجيرها وإحراقها.

من جهته، علق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني على الأمر، معتبراً أنها "واحدة من صور الجباية التي يمارسها مشرفو الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق المواطنين في مناطق سيطرتها والتي لم تسلم منها حتى بيوت الله".

وأكد الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" ليل السبت أن "فرض الحوثيين رسوما على رواد المسجد لكل فرض من الفروض الخمسة، سابقة لم تحدث عبر كل مراحل التاريخ".

١-واحدة من صور الجباية التي يمارسها مشرفي #المليشيا_الحوثية المدعومة من ايران بحق المواطنين في مناطق سيطرتها والتي لم تسلم منها حتى بيوت الله، وفرضها رسوم على رواد المسجد لكل فرض من الفروض الخمسة في سابقة لم تحدث عبر كل مراحل التاريخ pic.twitter.com/d2s7jeJJPZ — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 7, 2019

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