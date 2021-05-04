تراند اليوم : تردد قناة بداية عربسات الجديد 2018

تردد قناة بداية عربسات الجديد 2018، تعتبر قناة بداية أحد أشهر القنوات العربية التي تبث عبر القمرين النايل سات والعرب سات، بالإضتفة الي أنها قناة سعودية الأصل، يتم بث العديد من البرامج الهادفة والتي حازت علي إعجاب الملايين من المتابعين في المملكة العربية السعودية وخارجها، كما ان أغلب برامجها تهدف الي خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وفي هذا الإطار يسرنا ان نرفق لكم في هذا مجلة أحدث وأجدد تردد قناة بداية علي قمر النايل سات وقمر العرب سات الجديد 2018، كما وسنطلعكم أيضاً علي كيفية إعادة ضبط جهاز الإرسال الخاص بكم علي الترددات الجديدة.

احدث تردد قناة بداية علي قمر العربسات الجديد 2018

في هذه الفقرة جمعنا لكم كافة ترددات كنات بداية السعودية والتي تختص بالقمرين العرب سات والنايل سات، فكل ما عليكم هو إتباع الخطوات الموضحة في الجدول التالي:

التردد: 12054، الإستقطاب: عمودى

الترميز: 27500، معامل التصحيح: 5/6

تردد قناة بداية الجديد 2018علي عرب سات

التردد: 12418، الإستقطاب: عمودى

معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 3/4