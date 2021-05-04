تراند اليوم : تردد قناة المرقاب الجديد علي قمر النايل سات 2018

تردد قناة المرقاب الجديد علي قمر النايل سات 2018، ان قناة المرقاب أحد أشهر القنوات المتونوعة التي تبث العديد من البرامج الهادفة والتي تحث علي تعليم الشباب الكثير من الأمور الحياتيه للتغلب علي أجدر الظروف التي يمكن لهم المرور بها، وتبث هذه القناة الجميلة عبر كافة الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات والهوت بير، وغيرها من الأقمار الصناعية الأخرى، بالإضافة الي أن هذه القناة منتشرة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، والأهتمام بها أصبح متزايداً في الأونة الأخيرة بسبب ما تبثه عبر شاشتها المتنوعه، حيث حظت هذه القناة علي إعجاب الملايين من المتابعين، والان سنتعرف وإياكم علي تردد قناة المرقاب الجديد علي قمر النايل سات 2018.

تردد قناة المرقاب علي قمر النايل سات 2018

قامت إدارة قناة المرقاب بتحديث ترددات بثها عبر كافة الأقمار الصناعية التي تبث عبرها، مثل العرب سات والنايل سات والهوت بير، وهو أشهر ثلاث أقمار صناعية تبث لكافة دول الخليج العربي، وهذه القناة تعتبر من القنوات المشهورة في الوطن العربي، كونها تبث العديد من البرامج الشبابية المنوعة والتي تهدف الي خدمة اموادن بدرجة كبيرة، ولكن للأسف في الأونة الأخيرة توقف بث هذه القناة بسبب ظروف التحديد، ولكنها تعون الأن من جديد لبث عبر التردادت الجديدة التالية الموضحة في الجدول التالي:

المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 12015 (v) 27500 – 5/6

فكل ما عليكم الان هو وضع الترددات الجديدة المرفقة في الجدول السابق، عبر جهاز الإستقبال الخاص بكم، والإستمتاع بمشاهدة ومتابعة أجمل البرامج التلفزيونية المتنوعة، كما وننوه لكم أن هذه القناة أصبحت تتمتع بشاشة جودتها أتش دي، وهذا الأمر ضمن التحديثات الجديدة التي أجرتها إدارة القناة في الأونة الأخيرة.