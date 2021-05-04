تراند اليوم : تردد قناة صدى البلد الجديد نايل سات 2018

لقد غيرت قناة صدى البلد ترددها مؤخرا، وسوف نقدم لكم هنا تردد قناة صدى البلد الجديد نايل سات 2018 ، والذي من خلالها تستطيعون استقبال القناة عليه وبجودة وضوح صوت وصورة عالية، هناك العديد من الامور التي يجب وضعها في الحسبان عند مشاهدة القنوات الفضائية وهي انه يجب تثبيت جهاز الاستقبال بشكل قوي حتى لا يتحرك مع مرور الرياح القوية، وهو اكثر الاسباب التي قد تعيق استقبال الاشارة، لان ذلك سوف يحرف جهاز الاستقبال عن مساره الصحيح، ولذلك يجب تثبيته جيدا، وبالنسبة للموجات الكهرومغناطيسية التي يتم استقبالها من الاقمار الصناعية مثل قمر نايل سات فانها لا تتاثر بالرياح او الامطار، فهي لديها القدرة على اختراق هذه المواد بسهولة، وتبث قناة صدى البلد الكثير من البرامج المهمة والتي تهتم في القضايا العربية والعالمية والمحلية، وتحاول القناة ان تناقش القضايا العصرية التي يعاني منها العالم العربي وكذلك تستضيف خبراء في مجال معين حتى يناقشوا كيف يمكن حل المشاكل من وجهة نظر منطقية وعلمية.

تردد قناة صدى البلد الجديد نايل سات 2018

يحتاج المواطن الى فحص تردد قناة صدى البلد ولكن اذا لم يكن هذا التردد يعطي ايشارة جيدا تسمح باستقبال القنوات عليه فانه يجب تعديل اتجاه صحن الاستقبال نحو الاتجاه الصحيح، حتى يصبح هذا التردد يتم التقاطه بشكل قوي.

القمر التردد الاستقطاب معدل الاستقطاب النايلسات 11823 عمودي V 3/4

وقد انتطلقت القناة في سنة 2011 حيث انها تبث من مدينة الانتاج الاعلامي في مصر، حيث ان هذه المدينة مجهزة بكافة الادوات التي تسهل البث الاعلامي في جميع النطاقات، ومن خلال هذه المدينة يمكن لاي شركة بان تقوم بانشاء نافذة اعلامية خاصة بها. من خلال القنوات الفضائية يمكن للمواطنين بان يحصلوا على اخر الاخبار والاحداث التي تحدث في مصر ودول العربية ايضا، وبالاضافة الى وجود العديد من البرامج التي تعرضها قناة صدى البلد، مثل برنامج احمد موسى “على مسؤوليتي” والذي يتابعه الكثير من المواطنين في مصر والوطن العربي.