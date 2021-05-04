تراند اليوم : تردد قناة سودان سبورت علي عرب سات

تردد قناة سودان سبورت علي عرب سات، القناة الرياضية المشهورة في افريقيا والتي تقوم بنقل العديد من الدوريات الافريقية وغيرها، فهي من القنوات العريقة التي يبحث عن ترددها الكثير من متابعينها على قمر العربسات في السودان، لهذا من واجبنا قمنا بالبحث عن التردد الجديد لقناة سودان سبورت على قمر العربسات، من اجل متابعة جميع المباريات الجديدة في الدري السوداني والدوري الافريقي، ومتابعة التحليلات الكروية على قناة سودان سبورت على قمر العربسات، وبهذا نستطيع الحصول على تردد قناة سودان سبورت على عرب سات وتنزيلها على جهاز الاستقبال الرسيفر على قمر العربسات كاملا.

تردد قناة سودان سبورت علي قمر عربسات

قناة السودان سبورت القناة السودانية التي يبحث عنها الكثير من محبي الدوريات الممتاز في افريقيا والسودان، حيث يتمتع مشاهد السودان سبورت بمتابعة اهم الفرق السودانية مثل الهلال السوداني والمريخ السوداني، ومباريات الاندية السودانية في البطولات الافريقية، وتضم قناة الملاعب السودانية اشهر المعلقين والمحللين الرياضين على الساحة الرياضية العالمية، كما تقدم برامج تحليلية مميزة وجميلة للمباريات ، وتعرض العديد من البرامج الرياضية الممتعة.

قناة سودان سبورت تطمح لان تكون من القنوات المشهورة في القارة الافريقية، وتعمل على تقديم كل ما هو جديد في عالم الكرة السودانية والافريقية والعالمية، كما تحرص قناة الملاعب الرياضية السودانية على مواكبة الافضل في مجال التطورات التكنولوجية، لهذا تحظى باكبر نسبة مشاهدة في السودان والوطن العربي، وكما وتطبق القناة مبدا الانتشار وتوصيل الخدمة الاعلامية الخاصة بها لاكبر قاعدة اعلامية في الوطن العربي، من اجل بث محتواها على الاقمار الصناعية العربية مجانا ودون تشفير، وتتمتع بخدمة على مدار 24 ساعة من العمل الجبار.

تردد قناة سودان سبورت على العرب سات

تردد قناة سودان سبورت على قمر النايلسات والعربسات لمتابعة جديد المباريات الجديدة في الدوري السوداني الممتاز، والدوري الافريقي والدوريات المختلفة العالمية، ومتابعة البرامج المميزة الرياضية والاعلامية في مجال كرة القدم.

-تردد قناة الملاعب الرياضية الجديد Sudan Sport

تردد 11391 معدل الترميز 27500 عمودى. أو تردد 12688 معدل الترميز 27500 عمودى.