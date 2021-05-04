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تراند اليوم : الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نتائج شهادة التعليم المتوسط bem برقم التسجيل نتائج شهادة التعليم المتوسط 2018 بالاسم

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نشرت وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نتائج شهادة التعليم المتوسط bem  عبر موقعها الالكتروني الاثنين، وقالت إن نسب النجاح في شهادة التعليم المتوسط فاقت العام الماضي ،ويمكن للطلاب والاهالي الحصول على نتائج أبنائهم من خلال إدخال رقم التسجيل والاسم .

وقالت التعليم إن موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هو المخول بنشر نتائج التعليم المتوسط فقط .

يقوم الطالب الجزائري للتعليم المتوسط بالدخول على الرابط المباشر لنتائج المتوسط وكذلك موقع الديوان الوطني للتعرف على آخر أخبار نتائج الطلاب:

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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