تراند اليوم : طريقة عمل البشاميل في المنزل بأبسط المكونات

تعتبر المعكرونة بالبشامل ، من أكثر وجبات الطعام تفضيلاً ورغبة لدى الكثيرين ، حيث تسعى ربة المنزل لإعدادها بأشهى الوصفات لكي تنال على إعجاب جميع أفراد عائلتها .
والأن ينشر لكم "الخليج 365" طريقة اعداد طبق البشامل في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي :-
المكوّنات
- " data-sort-url="/ps/recipes/5854581-%D9%85%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84/ingredients/sort">
-
باكيت معكرونة
-
اصبع زبدة
-
3 معالق كبيرة طحين
-
3 كاسات حليب سائل
-
2 بندوره
-
1 بصل
-
1 فليفلة
-
ماجي بودرة
-
رشة فلفل اسود
-
ملح حسب الرغبة
-
رشة زعتر ناشف
-
0.5 كيلو لحمة مفرومة
-
رشة بهارات مشكلة
-
جبنة موزاريلا
الخطوات
- " data-sort-url="/ps/recipes/5854581-%D9%85%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84/steps/sort">
-
سلق المعكرونة كالمعتاد
-
نحضر طبقة البشاميل. نذوب اصبع الزبدة مع الطحين ونضيف بالتدريج الحليب السائل ونحرك حتى لا يتكتل وبس يثقل الخليط ويغلي نطفي تحته
-
نحضر طبقة الحشوة على الغاز اللحمة المفرومه مع البصل مع البندورة مع الفليفله مع جيمع البهارات المذكورة ونتركه ليستوي
-
بجاط البايركس نضع طبقة معكرونه وطبقه اللحمه وطبقة البشاميل ثم جبنه موزاريلا ومره اخرى طبقه معكرونه ومن ثم لحمه ومن ثم طبقه البشاميل وعالوجه جبنة موزاريلا ورشة زعتر ناشف
-
منحطه بالفرن من تحت 5 دقائق ومن ثم عالشواي دقائق لتعطي اللون الذهبي صحة وعافية