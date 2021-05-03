تراند اليوم : تفاصيل مشاجرة عمرو دياب مع فتاة في الجونة بسبب دينا الشربيني!

تفاصيل مشاجرة عمرو دياب مع فتاة في الجونة بسبب دينا الشربيني!

القاهرة/ الخليج 365

حضر الهضبة عمرو دياب إلى مدينة الجونة برفقة الفنّانة دينا الشربيني التي كانت متواجدة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، وخلال نزولهما في إحدى الفنادق هناك، حصل موقف مع إحدى الفتيات هناك دفع عمرو دياب للغضب الشديد.

وفي التفاصيل، بدأ الأمر عندما حاولت فتاة أن تلتقط صورة لعمرو دياب مع دينا الشربيني خلسة دون طلب الإذن منهما، إلاّ أن النجم المصري لاحظ أن الفتاة تلتقط الصور فذهب إليها وطلب منها أن تقوم بحذف الصور في الحال، وفيما بعد تدخلت أسرة الفتاة واعتذرت على ما جرى.

وبالرغم من أن الهضبة يحرص دائمًا على عدم التقاط الصور له برفقة دينا الشربيني، إلّا أنه يتم تسريب بعض الصور في العادة من قبل عدسات بعض المصورين بالخفية.

الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن يطرح عمرو دياب ألبوم "كل حياتي" نهاية الشهر الحالي، وبناءً على ذلك سيتوجّه في منتصف أكتوبر لإحياء حفل كبير في لندن من أجل الترويج لألبومه الجديد، إضافة إلى ذلك العديد من عشّاق الهضبة أعربوا عن استيائهم بسبب تأخر نزول الألبوم وسماعهم فقط لـ4 أغاني وبشكل متقطع.