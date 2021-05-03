تراند اليوم : أعلى سعر للنفط منذ 4 سنوات

ارتفع سعر برميل النفط، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014، وبلغ نحو 81 دولارا بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشريكاتها عدم زيادة الإنتاج، على الرغم من ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووزاد سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم نوفمبر دولارين، ليبلغ 80,80 دولارا في الساعة 08,45 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى 80,94 دولارا.

وإثر هذا الارتفاع يكون سعر النفط قد تجاوز أعلى متسوى بلغه منذ قرابة أربع سنوات وكان 80,50 دولارا، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وقال بنك "جيه.بي مورغان" في أحدث توقعاته للسوق، إنه يرجح "طفرة إلى 90 دولارا للبرميل"، مؤكدا أن الأسعار ستواصل صعودها في الأشهر المقبلة بسبب عقوبات إيران.

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت وغرب تكساس الوسيط 85 و76 دولارا للبرميل على الترتيب، على مدى الأشهر الستة المقبلة.

في غضون ذلك، ذكرت شركتا تجارة النفط ترافيغورا، ومركوريا، أن برنت قد يرتفع إلى 90 دولارا للبرميل بحلول عيد الميلاد، وقد يتجاوز المئة دولار في أوائل 2019، حيث ستتسم الأسواق بشح المعروض فور تطبيق العقوبات الأميركية على إيران ابتداء من نوفمبر المقبل.