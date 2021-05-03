تراند اليوم : شاهد فيديو- ما الطلب الغريب الذي طلبه طفل في مدرسة مصرية من معلمته بحرقة وببكاء؟

شاهد فيديو- ما الطلب الغريب الذي طلبه طفل في مدرسة مصرية من معلمته بحرقة وببكاء؟

القاهرة/ الخليج 365

تداول مغردون ومستخدمون لمواقع التواصل فيديو كوميدياً لطفل مصري يطلب من معلمته أن ينام لمدة ربع ساعة في الصف. وكان العام الدراسي الجديد قد انطلق الأحد الماضي في جميع محافظات مصر، حيث استقبلت 55 ألف مدرسة 22 مليون طالب وطالبة.

وأظهر الفيديو الطفل وهو يبكي بحرقة، طالباً من معلمته ومنادياً إياها بلقب الحاجة أن تسمح له بالنوم لمدة ربع ساعة لشعوره بالإرهاق، فيما ردت عليه المعلمة وأكدت له اقتراب موعد رحيله من المدرسة.

وانتشر الفيديو بكثافة على مواقع التواصل وحقق مئات الآلاف من المشاهدات، وعلق المغردون على براءة الطفل ومناداته لمعلمته بلقب الحاجة.



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