تراند اليوم : الفنانة المصرية يسرا تنجو من الموت بأعجوبة .. وهذه الفنانة أنقذتها

القاهرة - الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية يسرا، لحادث كادت تفقد حياتها بسبب وأثناء حضورها فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.

وقالت الفنانة يسرا إنها نجت من الموت بأعجوبة، خلال خروجها من المهرجان متوجهة إلى غرفتها بصحبة الفنانة منة شلبي،

وأضافت يسرا أن فستانها تمزق، فجأة لتجد نفسها تحت عجلات إحدى السيارات، إلا أن الفنانة منة شلبي تدخلت سريعا وأنقذتها من الموت في آخر لحظة.

وتابعت، ان منة شلبي وقع منها حلق ألماس بعدما أنقذتها، واكتشفوا أثناء البحث عنه أن أحد موظفي الأمن بالجونة عثر عليه، ولكنه لم يكن يعلم هو ملك من، وقام بتسليمه للأمانات.

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