تراند اليوم : 6 أسباب تمنعك من خسارة دهون البطن.. اكتشفها

القاهرة - مشرق نيوز

يشكو من يعانون من الوزن الزائد من صعوبة التخلص من دهون البطن، حتى مع ممارسة الرياضة واتباع ريجيم، فيلاحظون أن الجسم كله يتخلص من الدهون سريعًا إلا منطقة البطن، تأخذ وقتا طويلا.

وكشفت دراسة حديثة أن هناك العديد من الأسباب التي تساعد في تراكم الدهون في البطن سريعا، وكذلك تجعل من الصعوبة التخلص منها.

– أحيانا يكون السبب في تراكم الدهون في منطقة البطن راجع إلى الوراثة، وليس فقط إلى النهم في الأكل أو العادات الغذائية الخاطئة، ولذلك يصعب التخلص منها.

– بعض الأشخاص يتعرضون للإجهاد المستمر، مما يجعل الجسم يفرز كميات كبيرة من هرمون “الكورتيزول”، المعروف ب"هرمون الإجهاد"، الذي يدفع إلى الشعور المستمر بالجوع، والميل للأطعمة الدهنية والسكريات، ومن المعروف أن البطن تجذب الدهون سريعًا عن بقية أماكن الجسم.

– يمكن أيضا أن يكون الأنسولين من بين أسباب تراكم الدهون في البطن، فارتفاع مستويات الانسولين قد يجعل جسمك يحتفظ بالدهون في البطن..

– الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، وأنواع معينة من السرطان، يمكنها أن تؤدي إلى تراكم الدهون في البطن.

– هناك أنواع من الهرمونات مثل “الاستروجين” قد يسبب أيضا الدهون في البطن، لا سيما عند النساء الذين هم على وشك الوصول إلى سن اليأس..

– هناك عامل آخر وهو العمر، فمع التقدم في العمر، بعض الناس تتطور لديهم الدهون، وتتجمع في البطن، أيضا، مع تباطؤ عملية حرق الجسم للدهون فيصعب التخلص منها.